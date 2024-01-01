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LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом



Басист и основной автор песен LACUNA COIL, Marco "Maki" Coti-Zelati 24 июля выложил фотографию из студии и снабдил ее следующими комментариями:



«Все ближе к завершению работы над новым альбомом. Я очень рад результату и очень горжусь своими ребятами! Еще несколько дней на редактирование, аранжировки и сведение, и наконец-то мы будем готовы к мастерингу. Спасибо вам, ребята!»





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