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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Lacuna Coil

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25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL

30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

4 фев 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила

12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»

5 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин

27 дек 2022 : 		 Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях

7 дек 2022 : 		 LACUNA COIL начнут работу в 2023 году

14 ноя 2022 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»

7 ноя 2022 : 		 Раньше, чем в конце следующего года, нового от LACUNA COIL не ждите

26 окт 2022 : 		 Носки исполняют LACUNA COIL

20 окт 2022 : 		 LACUNA COIL отметила юбилей "Comalies"

19 окт 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL и тролли
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LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом



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Басист и основной автор песен LACUNA COIL, Marco "Maki" Coti-Zelati 24 июля выложил фотографию из студии и снабдил ее следующими комментариями:

«Все ближе к завершению работы над новым альбомом. Я очень рад результату и очень горжусь своими ребятами! Еще несколько дней на редактирование, аранжировки и сведение, и наконец-то мы будем готовы к мастерингу. Спасибо вам, ребята!»




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