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*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
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Lacuna Coil

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Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»



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CRISTINA SCABBIA в интервью Belgian Jasper просили о том, как она восприняла появление на обложке февральского номера Revolver 2006 года, где о ней было сказано в статье «The Hottest Chicks In Metal» («Самые горячие цыпочки в металле»):

«Дело в том, что я никогда не видела в этом злого умысла. Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила. Я люблю женскую силу. Мне нравится, что я могу быть такой, какая я есть, и я не хочу прятать свою сущность, потому что я женщина, и я не считаю, что если я покажу свои ноги, это будет означать, что я менее ценна. Это не моя проблема. Поэтому, когда я появилась на обложке журнала Revolver, потому что я была самой первой женщиной, которая появилась на этой обложке, для меня это была самая большая честь, потому что это был первый раз, когда американский журнал предоставил женщине шанс оказаться на обложке. Так что для меня это было нечто такое, от чего я тогда была без ума.

Я была просто счастлива, что больше женщин могут стать частью этого женского движения, женских групп и тому подобного, даже если это определение мне никогда не нравилось. Может быть, потому что до LACUNA COIL я пришла из другого мира — я слушала много танцевальной и R&B-музыки, так что для меня уже было нормальным видеть женщин, исполняющих музыку и поющих. В этом не было ничего нового. Металл в основном слушали парни, потому что у него более агрессивное и тяжёлое звучание, но я никогда не смотрела на себя как на элемент, который отличается от других, или я не такая, или я менее ценна, потому что я женщина. Так что это никогда не было моей личной проблемой. Но у людей своё восприятие, и с этим нужно смириться. Можно ожидать определённую реакцию. Всё, что вы делаете, всё, что вы говорите, может спровоцировать реакцию. И я никогда не перейду черту, показывая себя, но это потому, что я не хочу этого делать. Но меня не волнует, что хотят делать другие люди, что хотят делать со своим телом другие женщины — это их дело, и я не собираюсь их осуждать, но, безусловно, нужно быть готовым к какой-то реакции, как только ты что-то делаешь. Обидно, что люди видят только внешность, но я также уверена, что все женщины, попавшие в статью журнала Revolver "Hottest Chicks In Metal", были талантливы. Так что, по крайней мере, тогда на нас обратили внимание. Дамам тоже нравится смотреть на певца, потому что он горяч или привлекателен. Так что неважно. Если ты можешь использовать это как инструмент для привлечения внимания и тебя это устраивает, если это твоё решение, ты можешь делать всё, что хочешь».




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