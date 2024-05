сегодня



Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте



CRISTINA SCABBIA в рамках недавней беседы поделилась своими соображениями об ИИ:



«Мне еще предстоит узнать больше об ИИ. Мое первое впечатление - я его глубоко ненавижу. Наверное, это может быть интересно и полезно во многих отношениях. Но то, на что способны люди, никогда не бывает на 100 процентов хорошим. Поэтому я знаю, что все будет идти по нисходящей. Я имею в виду, что мы могли бы использовать его для исследования галактик, мы могли бы использовать его, чтобы стать лучше в медицине и науке, но я знаю, что многие люди будут использовать его по худшим соображениям.



Если говорить о музыке, то я уверена, что творчество, которое может быть у человека с эмоциями, с душой, не сравнится, надеюсь, никогда, с ИИ. Я думаю о таких песнях, как — не знаю — ну как одна из песен THE POLICE, „De-do-do-do, de-da-da-da, is all I want to say to you“. И тогда искусственный интеллект почесал бы себе лоб, если бы он у него был, и сказал бы: «Что это такое? Что это значит? Но звучит хорошо. Ритмически хорошо. Это сочетается с таким голосом.



Есть так много составляющих, которые нужно объединить, чтобы написать музыку, [передать] эмоции другим людям, подарить чувства, что для искусственного интеллекта сложно сделать, потому что у него их нет... пока. Но на самом деле я считаю, что я буду продолжать писать музыку без помощи искусственного интеллекта еще долгое время... Может быть, это будет полезно. Это мое первоначальное мнение, потому что я не так много знаю. Может быть, не стоит так много знать об ИИ. Я просто хочу, чтобы он был рядом, что-то типа «Эх. Я не знаю, хочу ли я тебя вообще узнавать или нет... «»







