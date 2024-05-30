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Lacuna Coil

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30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL

30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

4 фев 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила

12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»

5 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин

27 дек 2022 : 		 Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях

7 дек 2022 : 		 LACUNA COIL начнут работу в 2023 году

14 ноя 2022 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»

7 ноя 2022 : 		 Раньше, чем в конце следующего года, нового от LACUNA COIL не ждите

26 окт 2022 : 		 Носки исполняют LACUNA COIL

20 окт 2022 : 		 LACUNA COIL отметила юбилей "Comalies"

19 окт 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL и тролли

15 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом? — 2

13 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом?

4 окт 2022 : 		 У LACUNA COIL есть 5–6 новых песен
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Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте



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CRISTINA SCABBIA в рамках недавней беседы поделилась своими соображениями об ИИ:

«Мне еще предстоит узнать больше об ИИ. Мое первое впечатление - я его глубоко ненавижу. Наверное, это может быть интересно и полезно во многих отношениях. Но то, на что способны люди, никогда не бывает на 100 процентов хорошим. Поэтому я знаю, что все будет идти по нисходящей. Я имею в виду, что мы могли бы использовать его для исследования галактик, мы могли бы использовать его, чтобы стать лучше в медицине и науке, но я знаю, что многие люди будут использовать его по худшим соображениям.

Если говорить о музыке, то я уверена, что творчество, которое может быть у человека с эмоциями, с душой, не сравнится, надеюсь, никогда, с ИИ. Я думаю о таких песнях, как — не знаю — ну как одна из песен THE POLICE, „De-do-do-do, de-da-da-da, is all I want to say to you“. И тогда искусственный интеллект почесал бы себе лоб, если бы он у него был, и сказал бы: «Что это такое? Что это значит? Но звучит хорошо. Ритмически хорошо. Это сочетается с таким голосом.

Есть так много составляющих, которые нужно объединить, чтобы написать музыку, [передать] эмоции другим людям, подарить чувства, что для искусственного интеллекта сложно сделать, потому что у него их нет... пока. Но на самом деле я считаю, что я буду продолжать писать музыку без помощи искусственного интеллекта еще долгое время... Может быть, это будет полезно. Это мое первоначальное мнение, потому что я не так много знаю. Может быть, не стоит так много знать об ИИ. Я просто хочу, чтобы он был рядом, что-то типа «Эх. Я не знаю, хочу ли я тебя вообще узнавать или нет... «»




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30 май 2024
Corpsegrinder04
В общем и целом мамка по уму мурлычет. Сначала нужно просчитать все негативные последствия от внедрения данных компьютерных программ, а потом уже трындеть направо и налево о достоинствах. А по поводу музыки , если мне будет нравиться , как компьютер насочиняет- почему бы и нет. С учётом того повального дерьма , что льют в уши большинство молодых исполнителей. А старики не вечные, да и те через раз уже что-то нормальное пишут.

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