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Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»



ANDREA FERRO в интервью Cuero Y Metal рассказал о новом альбоме "Sleepless Empire":



«Мы очень волнуемся, потому что, разумеется, у нас уже давно готовы песни, которые мы записали и смикшировали, а затем сделали мастеринг. Так что мы не можем дождаться, когда все остальные услышат их. И это захватывающее время. Мы давно не выпускали полноценный новый альбом, так что мы очень рады этому. И мы не можем дождаться, когда люди услышат его. И да, мы очень, очень гордимся работой, которую проделали с альбомом. Я полагаю, что это что-то в духе наших последних произведений, но в то же время он немного мрачноват, в нем есть некоторые особенности. Так что я очень горжусь этим альбомом. Нам она очень нравится».







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