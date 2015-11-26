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*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 41
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Kreator

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3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

24 дек 2019 : 		 Поздравления от KREATOR

14 дек 2019 : 		 Варианты издания нового концертного релиза KREATOR

1 дек 2019 : 		 Концертное видео KREATOR

8 окт 2019 : 		 Басист KREATOR дебютировал на сцене

17 сен 2019 : 		 Бывший басист DRAGONFORCE в KREATOR

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления KREATOR

7 дек 2018 : 		 KREATOR снимут концерт в Лондоне

19 сен 2018 : 		 Mille Petrozza (KREATOR) об образе жизни в турах: «Теперь только йога, здоровая еда и вегетарианство»

19 июн 2018 : 		 KREATOR и DIMMU BORGIR поедут в совместный тур

21 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Когда-нибудь я выпущу книгу»

8 мар 2018 : 		 Редкое концертное видео KREATOR

2 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Не хочу ждать еще пять лет до выхода нового диска»

19 янв 2018 : 		 Переиздания KREATOR выйдут зимой

23 ноя 2017 : 		 Новое видео KREATOR

20 ноя 2017 : 		 Специальный релиз KREATOR выйдет осенью

8 авг 2017 : 		 У лидера KREATOR нет планов на сольную работу

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

15 июн 2017 : 		 Новое видео KREATOR

17 май 2017 : 		 Вокалист KREATOR о веганстве

3 май 2017 : 		 Трейлер переизданий альбомов KREATOR

26 апр 2017 : 		 Фронтмен GHOST выступил с KREATOR на немецком телешоу
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Видео полного выступления KREATOR



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Видео полного выступления KREATOR, которое состоялось в рамках Wacken World Wide's XR-Stage, доступно по этому адресу.



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