Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 18
*Новое видео KREATOR 13
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
*OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник 9
*KISS опять подловили 8
*EVANESCENCE дебютировали в новом составе 8
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 18
*Новое видео KREATOR 13
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
[= ||| все новости группы



*

Kreator

*



13 июн 2022 : 		 Видео полного выступления KREATOR

12 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»

10 июн 2022 : 		 Новое видео KREATOR

6 май 2022 : 		 Новое видео KREATOR

8 апр 2022 : 		 Новое видео KREATOR

4 фев 2022 : 		 Новое видео KREATOR

21 янв 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

31 дек 2021 : 		 KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»

27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

18 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

29 окт 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи

26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021

17 авг 2021 : 		 DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR

25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

11 мар 2021 : 		 Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»

10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления KREATOR



zoom
Видео полного выступления KREATOR, которое состоялось в рамках Metalfest Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Violent Revolution"
"Hate Über Alles"
"Phobia"
"Terrible Certainty"
"Satan is Real"
"Hordes of Chaos"
"Hail to the Hordes"
"666 - World Divided"
"Army of Storms"
"Enemy of God"
"People of the Lie"
"Endless Pain"
"Phantom Antichrist"
"Flag of Hate"
"Pleasure to Kill"

KREATOR - Fan-Filmed Video Of Entire Metalfest Open Air 2022 In Czech Republic Streaming




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 162

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом