Видео полного выступления KREATOR



Видео полного выступления KREATOR, которое состоялось в рамках Metalfest Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Violent Revolution"

"Hate Über Alles"

"Phobia"

"Terrible Certainty"

"Satan is Real"

"Hordes of Chaos"

"Hail to the Hordes"

"666 - World Divided"

"Army of Storms"

"Enemy of God"

"People of the Lie"

"Endless Pain"

"Phantom Antichrist"

"Flag of Hate"

"Pleasure to Kill"







