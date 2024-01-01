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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 35
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
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Лидер KREATOR о документальном фильме



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MILLE PETROZZA в недавнем интервью рассказал о будушем документальном фильме о группе с рабочим названием "Dystopia And Hope":

«Должен честно признаться, что этот документальный фильм был не нашей идеей, и, по сути, мы не участвуем в его производстве. Вся концепция исходила от [режиссера] Кордулы [Каблиц-Пост], которая обратилась к нам с этим предложением, и у нее полный творческий контроль. Она очень уважаемый режиссер, который в прошлом сняла несколько невероятных документалок, так что мне не терпится увидеть готовый фильм.

Я обычно тотально контролирую ситуацию, когда речь идет о подобных вещах, так что это очень необычный опыт - не быть за рулем, когда речь идет о принятии творческих решений, но я полностью верю и доверяю Кордуле».






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