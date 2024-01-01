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У лидера KREATOR есть десять идей для альбома



Mille Petrozza в недавней беседе ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Я постоянно сочиняю музыку. "Hate Über Alles" вышел в 2022 году, но материал для него лежал без дела больше года. Так что для нас альбом вышел почти в 2021-м, потому что музыка была готова, но мы не выпускали его, потому что всё ещё действовали ковидные ограничения, и мы хотели подождать, пока пандемия не закончится. Так что с 21-го или 22-го года, когда мы записали "Hate Über Alles", я уже написал около новых 10 песен или что-то вроде того — у меня есть 10 идей для песен. И я мог бы записать следующий альбом хоть сегодня, но я хочу дождаться подходящего момента, когда у меня появится концепция для текстов и всё будет как надо. Для меня не так важно выпускать что-то только ради того, чтобы выпустить. Я думаю, что всё должно быть правильно... Я лучше промолчу, чем скажу что-то, когда мне нечего сказать».



На вопрос о том, есть ли у него и его коллег по KREATOR представление о том, когда именно выйдет следующий альбом группы, он ответил:



«Да, у нас есть примерное представление. Мы запланировали релиз на 2026 год, возможно, но если всё пойдет как надо. Возможно, мы в 2025 году возьмём отпуск от гастролей и займёмся лишь сочинением и записью песен. И посмотрим, куда это нас приведёт. Но если всё пойдет по плану, то новая пластинка KREATOR появится в начале 2026-го».



Mille также ответил на вопрос о секрете успеха KREATOR:



«Нет никакой формулы или секрета. Я думаю, что в основном мы верим в то, чем занимаемся, и стараемся быть собой, а не пытаемся быть кем-то, кем мы не являемся. Ещё один фактор — выносливость, немного удачи, конечно, и то, что мы оказались в нужном месте в нужное время. Мы начали очень рано, ещё подростками в 1980-х, и я думаю, что это в какой-то степени помогло нам выбиться в люди, поскольку мы стали одной из первых групп, исполняющих экстремальный металл в Европе».



Он также рассказал о привлекательности KREATOR для разных поколений:



«Так уж повелось. Думаю, когда группа существует так долго, то вполне естественно, что люди становятся старше, а молодые ребята открывают для себя музыку, которую мы играем. И поэтому мне радостно, когда я вижу это. Немногие группы существуют так долго, и я знаю, что немногие группы остаются вместе более 10 лет, а тем более 20 или более лет. Мы готовились к этому ещё в детстве, и я посвятил этому свою жизнь, и я рад, что интерес к нам так велик и что есть ещё столько людей, почти два или почти три поколения аудитории, которым всё ещё нравится экстремальный металл из Германии. Это круто. Я считаю, это действительно круто».







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