8 ноя 2023



Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»



В новом интервью для Heavy фронтмена KREATOR Mille Petrozza'y спросили, как, по его мнению, изменились цели и взгляды группы за четыре десятилетия, прошедшие с момента основания KREATOR, на что он ответил:



«Конечно, мы прогрессировали как музыканты. Я думаю, что отношение к делу осталось прежним. Мы любим исполнять экстремальный металл. Мы любим открывать для себя новую музыку. Каждый раз, когда мы выпускаем альбом, для нас важно, чтобы мы делали что-то, чего не делали раньше, чтобы мы подстёгивали себя, вносили новые элементы и пробовали новые вещи каждый раз, когда мы выпускаем альбом. Но отношение к делу остаётся прежним.



Я думаю, что за эти годы мы создали свой собственный стиль, и мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное. Мы хотим, чтобы наша музыка была интересной, и именно поэтому между альбомами иногда проходит пять лет, иногда три, четыре, но мы никогда не выпускаем что-то просто ради того, чтобы выпустить».



На вопрос о том, как изменилось звучание KREATOR с момента выхода дебютного альбома группы "Endless Pain" в 1985 году, Mille ответил:



«Как я уже сказал, мы прогрессировали как музыканты. Мы стали более уверенными в себе. Мы стали опытнее, безусловно. Но с точки зрения звука технологии сейчас сильно отличаются, хотя для записи [последнего альбома KREATOR 2022 года] "Hate Über Alles" мы использовали студию старой школы под названием Hansa [в Берлине, Германия] — студию, где в 1980-е годы работал Дэвид Боуи, U2 записали там несколько альбомов, DEPECHE MODE тоже работали там. Так что мы в некоторой степени придерживаемся старой школы, чтобы сохранить звуковое сопровождение, сохранить некоторые элементы раннего периода. Но я бы солгал вам, если бы сказал, что мы не используем компьютеры. Конечно, сейчас все пользуются компьютерами. Мы не отказываемся от новой технологии и возможностей современных методов записи. Так что это хорошее сочетание. Но я думаю, что пока отношение к музыке остаётся прежним, и я думаю, что это относится к вашему вопросу — мы вкладываем в музыку ту же энергию, и мы очень много работаем над тем, чтобы она оставалась свежей и захватывающей».







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