Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*KERRY KING вернётся в 2024! 25
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
*Новый рекорд METALLICA 21
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 19
*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 15
*Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания 14
*DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*KERRY KING вернётся в 2024! 25
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
[= ||| все новости группы



*

Kreator

*



8 ноя 2023 : 		 Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»

2 ноя 2023 : 		 У лидера KREATOR есть идеи для новых песен

29 окт 2023 : 		 Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только

26 окт 2023 : 		 Фильму о KREATOR быть!

3 окт 2023 : 		 Басист KREATOR о первом альбоме с группой

28 май 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

22 май 2023 : 		 Новое видео KREATOR

3 мар 2023 : 		 SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR

17 фев 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

10 фев 2023 : 		 Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD

8 фев 2023 : 		 KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990

24 дек 2022 : 		 Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»

25 авг 2022 : 		 Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»

18 авг 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Пригласить в команду Frédéric'a было одним из лучших моих решений»

13 авг 2022 : 		 Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a

20 июл 2022 : 		 KREATOR и LAMB OF GOD записали песню

15 июл 2022 : 		 Концертное видео KREATOR

28 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Отмечать юбилей дебюта пока не планировали»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

22 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства

13 июн 2022 : 		 Видео полного выступления KREATOR

12 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»

10 июн 2022 : 		 Новое видео KREATOR

6 май 2022 : 		 Новое видео KREATOR

8 апр 2022 : 		 Новое видео KREATOR

4 фев 2022 : 		 Новое видео KREATOR
Показать далее
| - |

|||| 8 ноя 2023

Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»



zoom
В новом интервью для Heavy фронтмена KREATOR Mille Petrozza'y спросили, как, по его мнению, изменились цели и взгляды группы за четыре десятилетия, прошедшие с момента основания KREATOR, на что он ответил:

«Конечно, мы прогрессировали как музыканты. Я думаю, что отношение к делу осталось прежним. Мы любим исполнять экстремальный металл. Мы любим открывать для себя новую музыку. Каждый раз, когда мы выпускаем альбом, для нас важно, чтобы мы делали что-то, чего не делали раньше, чтобы мы подстёгивали себя, вносили новые элементы и пробовали новые вещи каждый раз, когда мы выпускаем альбом. Но отношение к делу остаётся прежним.

Я думаю, что за эти годы мы создали свой собственный стиль, и мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное. Мы хотим, чтобы наша музыка была интересной, и именно поэтому между альбомами иногда проходит пять лет, иногда три, четыре, но мы никогда не выпускаем что-то просто ради того, чтобы выпустить».

На вопрос о том, как изменилось звучание KREATOR с момента выхода дебютного альбома группы "Endless Pain" в 1985 году, Mille ответил:

«Как я уже сказал, мы прогрессировали как музыканты. Мы стали более уверенными в себе. Мы стали опытнее, безусловно. Но с точки зрения звука технологии сейчас сильно отличаются, хотя для записи [последнего альбома KREATOR 2022 года] "Hate Über Alles" мы использовали студию старой школы под названием Hansa [в Берлине, Германия] — студию, где в 1980-е годы работал Дэвид Боуи, U2 записали там несколько альбомов, DEPECHE MODE тоже работали там. Так что мы в некоторой степени придерживаемся старой школы, чтобы сохранить звуковое сопровождение, сохранить некоторые элементы раннего периода. Но я бы солгал вам, если бы сказал, что мы не используем компьютеры. Конечно, сейчас все пользуются компьютерами. Мы не отказываемся от новой технологии и возможностей современных методов записи. Так что это хорошее сочетание. Но я думаю, что пока отношение к музыке остаётся прежним, и я думаю, что это относится к вашему вопросу — мы вкладываем в музыку ту же энергию, и мы очень много работаем над тем, чтобы она оставалась свежей и захватывающей».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 ноя 2023
V
Van Taig
... Поэтому из действительно экспериментальной эры 90-х мы играем только Phobia, а альбомы за последние 20+ лет все похожи, как братья, только всё бестолковей и бестолковей.
Like!2
8 ноя 2023
I
Inhuman
Van Taig, разок ещё Black Sunrise сыграли

просмотров: 402

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом