18 дек 2021



Профессиональное видео с выступления KREATOR



Профессиональное видео с выступления KREATOR, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Violent Revolution"

"Extreme Aggression"

"Phobia"

"Terrible Certainty"

"Satan Is Real"

"Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite)"

"Hail to the Hordes"

"666 - World Divided"

"Enemy of God"

"People of the Lie"

"Endless Pain"

"Phantom Antichrist"

"Fallen Brother"

"Flag of Hate"

"Betrayer" (with Dani Filth)

