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KREATOR приступили к записи



KREATOR отправились в студию с продюсером Arthur'ом Rizk'ом, ранее работавшим с CAVALERA CONSPIRACY, CODE ORANGE, POWER TRIP и SOULFLY. Релиз материала предварительно намечен на начало 2022 года.







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