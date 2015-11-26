Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 382
*DORO PESCH — о временах гранжа 89
*Новое видео HYPOCRISY 56
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 42
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
[= ||| все новости группы



*

Kreator

*



24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи

26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021

17 авг 2021 : 		 DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR

25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

11 мар 2021 : 		 Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»

10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

24 дек 2019 : 		 Поздравления от KREATOR

14 дек 2019 : 		 Варианты издания нового концертного релиза KREATOR

1 дек 2019 : 		 Концертное видео KREATOR

8 окт 2019 : 		 Басист KREATOR дебютировал на сцене

17 сен 2019 : 		 Бывший басист DRAGONFORCE в KREATOR

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления KREATOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KREATOR приступили к записи



*
zoom
*
* *
KREATOR отправились в студию с продюсером Arthur'ом Rizk'ом, ранее работавшим с CAVALERA CONSPIRACY, CODE ORANGE, POWER TRIP и SOULFLY. Релиз материала предварительно намечен на начало 2022 года.

KREATOR Begins Recording New Album With Producer ARTHUR RIZK



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 258

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом