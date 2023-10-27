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Kreator

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|||| 26 окт 2023

Фильму о KREATOR быть!



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Mille Petrozza в интервью "Scars And Guitars" podcast рассказал о проекте, который группа готовит на 2025 год:

«Ты первый, кому я об этом говорю - будет снят фильм о группе немецким режиссером. И мы пригласим к сотрудничеству некоторых людей. Мы еще не придумали, с кем будем работать, но, возможно, в этом фильме будет несколько очевидных и несколько неожиданных гостей. Возможно, он выйдет вместе со следующим студийным альбомом KREATOR, который мы запланировали на 2025 год. Он станет частью фильма».

Подробно рассказывая о том, что ожидают поклонники от фильма KREATOR, Mille сказал:

«Это документальный фильм. Но он будет охватывать, в основном, настоящее время. Мы также возьмем с собой режиссера. Возможно, она поедет с нами в Японию во время следующего тура, а может быть, и в Австралию — мы еще не решили. И некоторые вещи будут сниматься в Германии, некоторые, скорее, исторические. Посмотрим. Это будет полнометражный кинематографический опыт»




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27 окт 2023
O
Old Nothing
У них в 89-м был отличный фильм, запечатлевший раннюю стадию карьеры. Нужны такие же про 90-е и 00-е.

просмотров: 717

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