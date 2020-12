сегодня



Сборник KREATOR выйдет зимой



Двадцать шестого февраля в виде делюкс-бокс-сета, на двойном CD и двойном виниле состоится релиз компиляции KREATOR "Under The Guillotine: The Noise Records Anthology". Содержимое бокс-сета:



* "Endless Pain" (Swirl vinyl with original artwork & inner sleeve)



* "Pleasure To Kill" (Splatter vinyl with original artwork & inner sleeve)



* "Terrible Certainty" (Splatter vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)



* "Extreme Aggression" (Half/half vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)



* "Coma Of Souls" (Splatter vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)



* "Renewal" (Swirl vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)



* "Some Pain Will Last" DVD containing "From The Vault" mini documentary, plus two previously unreleased audio live concerts and an Andy Sneap remix of "Live In East Berlin 1990"



* 12" x 12" 40-page hardback book of photography, quotes and lyrics from the first decade of the band's existence. Contains rare and previously unseen photos from the era.



* Reproduction "End Of The World" demo cassette



* "Demon" figurine USB drive containing MP3 audio of all the expanded editions of all the albums.



* All encased in an executioners, guillotine box.



* The first 250 orders from the Noise Records store will also receive a signed art card by Mille Petrozza.



Также доступен 18-трековый винил с лучшими композициями и двойной 30-трековый CD с редкими треками в варианте медиабука.



























+2 -0



просмотров: 425