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*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 55
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 45
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
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Kreator

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4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

24 дек 2019 : 		 Поздравления от KREATOR

14 дек 2019 : 		 Варианты издания нового концертного релиза KREATOR

1 дек 2019 : 		 Концертное видео KREATOR

8 окт 2019 : 		 Басист KREATOR дебютировал на сцене

17 сен 2019 : 		 Бывший басист DRAGONFORCE в KREATOR

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления KREATOR

7 дек 2018 : 		 KREATOR снимут концерт в Лондоне

19 сен 2018 : 		 Mille Petrozza (KREATOR) об образе жизни в турах: «Теперь только йога, здоровая еда и вегетарианство»

19 июн 2018 : 		 KREATOR и DIMMU BORGIR поедут в совместный тур

21 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Когда-нибудь я выпущу книгу»

8 мар 2018 : 		 Редкое концертное видео KREATOR

2 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Не хочу ждать еще пять лет до выхода нового диска»

19 янв 2018 : 		 Переиздания KREATOR выйдут зимой

23 ноя 2017 : 		 Новое видео KREATOR

20 ноя 2017 : 		 Специальный релиз KREATOR выйдет осенью
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Сборник KREATOR выйдет зимой



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Двадцать шестого февраля в виде делюкс-бокс-сета, на двойном CD и двойном виниле состоится релиз компиляции KREATOR "Under The Guillotine: The Noise Records Anthology". Содержимое бокс-сета:

* "Endless Pain" (Swirl vinyl with original artwork & inner sleeve)

* "Pleasure To Kill" (Splatter vinyl with original artwork & inner sleeve)

* "Terrible Certainty" (Splatter vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)

* "Extreme Aggression" (Half/half vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)

* "Coma Of Souls" (Splatter vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)

* "Renewal" (Swirl vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)

* "Some Pain Will Last" DVD containing "From The Vault" mini documentary, plus two previously unreleased audio live concerts and an Andy Sneap remix of "Live In East Berlin 1990"

* 12" x 12" 40-page hardback book of photography, quotes and lyrics from the first decade of the band's existence. Contains rare and previously unseen photos from the era.

* Reproduction "End Of The World" demo cassette

* "Demon" figurine USB drive containing MP3 audio of all the expanded editions of all the albums.

* All encased in an executioners, guillotine box.

* The first 250 orders from the Noise Records store will also receive a signed art card by Mille Petrozza.

Также доступен 18-трековый винил с лучшими композициями и двойной 30-трековый CD с редкими треками в варианте медиабука.

KREATOR To Release












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