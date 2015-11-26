Переиздание KREATOR выйдет зимой

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Kreator

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AFM Records семнадцатого декабря выпустят обновленную версию альбома "Endorama", получившую название "Endorama - Ultimate Edition". Видео с текстом к ремастированному варианту "Golden Age" можно найти ниже.

Трек-лист:

CD1:

01. Golden Age (Remastered)

02. Endorama (Remastered)

03. Shadowland (Remastered)

04. Chosen Few (Remastered)

05. Everlasting Flame (Remastered)

06. Passage To Babylon (Remastered)

07. Future King (Remastered)

08. Entry (Instrumental) (Remastered)

09. Soul Eraser (Remastered

10. Willing Spirit (Remastered)

11. Pandemonium (Remastered)

12. Tyranny (Remastered)

13. Children Of A Lesser God (Remastered)

CD2:

01. Golden Age

02. Endorama

03. Shadowland

04. Chosen Few

05. Everlasting Flame

06. Passage To Babylon

07. Future King

08. Entry (Instrumental)

09. Soul Eraser

10. Willing Spirit

11. Pandemonium

12. Tyranny

CD3: (Bonus CD)

01. Golden Age (Demo Version)

02. Shadowland (Demo Version)

03. Only A Sleeper Considers Life Real (Previously Unreleased Demo)

04. Children Of A Lesser God (Demo Version)

05. Everlasting Flame (Demo Version)

06. Soul Eraser (Demo Version)

07. From A Thousand Thrones (Previously Unreleased Demo)

Vinyl:

Side A:

01. Golden Age (Remastered)

02. Endorama (Remastered)

03. Shadowland (Remastered)

Side B:

04. Chosen Few (Remastered)

05. Everlasting Flame (Remastered)

06. Passage To Babylon (Remastered)

Side C:

07. Future King (Remastered)

08. Entry (Instrumental) (Remastered)

09. Soul Eraser (Remastered)

10. Willing Spirit (Remastered)

Side D:

11. Pandemonium (Remastered)

12. Tyranny (Remastered)

13. Children Of A Lesser God (Remastered)

KREATOR's 'Endorama' To Be Reissued With Previously Unreleased Demo Songs





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Evil3062


25 июл 2021, 23:21		Отлично давно пора.

Exceptional


25 июл 2021, 23:26		А Kreator теперь на AFM?


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