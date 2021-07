сегодня



Переиздание KREATOR выйдет зимой



AFM Records семнадцатого декабря выпустят обновленную версию альбома "Endorama", получившую название "Endorama - Ultimate Edition". Видео с текстом к ремастированному варианту "Golden Age" можно найти ниже.



Трек-лист:



CD1:



01. Golden Age (Remastered)



02. Endorama (Remastered)



03. Shadowland (Remastered)



04. Chosen Few (Remastered)



05. Everlasting Flame (Remastered)



06. Passage To Babylon (Remastered)



07. Future King (Remastered)



08. Entry (Instrumental) (Remastered)



09. Soul Eraser (Remastered



10. Willing Spirit (Remastered)



11. Pandemonium (Remastered)



12. Tyranny (Remastered)



13. Children Of A Lesser God (Remastered)



CD2:



01. Golden Age



02. Endorama



03. Shadowland



04. Chosen Few



05. Everlasting Flame



06. Passage To Babylon



07. Future King



08. Entry (Instrumental)



09. Soul Eraser



10. Willing Spirit



11. Pandemonium



12. Tyranny



CD3: (Bonus CD)



01. Golden Age (Demo Version)



02. Shadowland (Demo Version)



03. Only A Sleeper Considers Life Real (Previously Unreleased Demo)



04. Children Of A Lesser God (Demo Version)



05. Everlasting Flame (Demo Version)



06. Soul Eraser (Demo Version)



07. From A Thousand Thrones (Previously Unreleased Demo)



Vinyl:



Side A:



01. Golden Age (Remastered)



02. Endorama (Remastered)



03. Shadowland (Remastered)



Side B:



04. Chosen Few (Remastered)



05. Everlasting Flame (Remastered)



06. Passage To Babylon (Remastered)



Side C:



07. Future King (Remastered)



08. Entry (Instrumental) (Remastered)



09. Soul Eraser (Remastered)



10. Willing Spirit (Remastered)



Side D:



11. Pandemonium (Remastered)



12. Tyranny (Remastered)



13. Children Of A Lesser God (Remastered)













