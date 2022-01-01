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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 157

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 129
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Kreator

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31 дек 2021 : 		 KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»

27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

18 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

29 окт 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи

26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021

17 авг 2021 : 		 DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR

25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

11 мар 2021 : 		 Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»

10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR
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|||| 31 дек 2021

KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»



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Mille Petrozza разместил в Инстаграм поздравления с новым годом и сообщил, что новый альбом будет выпущен летом следующего года, а сингл — скоро! #hüa

KREATOR





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