31 дек 2021



KREATOR : «Альбом — летом, сингл — скоро!»



Mille Petrozza разместил в Инстаграм поздравления с новым годом и сообщил, что новый альбом будет выпущен летом следующего года, а сингл — скоро! #hüa













+4 -0



просмотров: 438

