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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 49
*Профессиональное видео с выступления SODOM 38
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*Новое видео KREATOR 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
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Kreator

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12 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»

10 июн 2022 : 		 Новое видео KREATOR

6 май 2022 : 		 Новое видео KREATOR

8 апр 2022 : 		 Новое видео KREATOR

4 фев 2022 : 		 Новое видео KREATOR

21 янв 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

31 дек 2021 : 		 KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»

27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

18 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

29 окт 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи

26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021

17 авг 2021 : 		 DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR

25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

11 мар 2021 : 		 Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»

10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»
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Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»



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Mille Petrozza в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какие ощущение у него и коллег по группе от возвращения на сцену:

«Я полагаю, то, что мы пережили в настоящем, - это то, что мы... по какой-то причине мы чувствовали себя в полной безопасности, когда все шло своим чередом. Мы думали, что ничего не изменится, и вдруг разразилась пандемия. И мы все, типа, "Какого хрена?". Особенно артисты, которые больше не могли выступать перед поклонниками. Это был своего рода шок. Никто не знал, сколько времени это займет. И это все еще не прошло, но все становится лучше; мир снова открывается. Мы сыграли пару концертов, и это здорово, что люди снова вместе наслаждаются музыкой, потому что это тоже очень, очень важная вещь в нашей жизни. Я думаю, что не ходить на живые концерты определенно вредно для здоровья. Я только вчера ходил на RAMMSTEIN, и это дает вам столько сил, столько энергии. И это неотъемлемая часть жизни - по крайней мере, в моей жизни — и, я уверен, в жизни многих наших поклонников, или большинства наших поклонников. Здорово видеть, что все наконец-то возвращается — медленно, но верно».




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