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Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»



Mille Petrozza в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какие ощущение у него и коллег по группе от возвращения на сцену:



«Я полагаю, то, что мы пережили в настоящем, - это то, что мы... по какой-то причине мы чувствовали себя в полной безопасности, когда все шло своим чередом. Мы думали, что ничего не изменится, и вдруг разразилась пандемия. И мы все, типа, "Какого хрена?". Особенно артисты, которые больше не могли выступать перед поклонниками. Это был своего рода шок. Никто не знал, сколько времени это займет. И это все еще не прошло, но все становится лучше; мир снова открывается. Мы сыграли пару концертов, и это здорово, что люди снова вместе наслаждаются музыкой, потому что это тоже очень, очень важная вещь в нашей жизни. Я думаю, что не ходить на живые концерты определенно вредно для здоровья. Я только вчера ходил на RAMMSTEIN, и это дает вам столько сил, столько энергии. И это неотъемлемая часть жизни - по крайней мере, в моей жизни — и, я уверен, в жизни многих наших поклонников, или большинства наших поклонников. Здорово видеть, что все наконец-то возвращается — медленно, но верно».







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