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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 20
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
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22 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства

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13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

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25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

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10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

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25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»
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Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства



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Mille Petrozza в рамках недавней беседы коснулся темы веганства:

«Я очень активно занимаюсь правами животных. Я связан с PETA [People for the Ethical Treatment of Animals, международной организацией, которая защищает права животных от людей] в Германии. Совсем недавно я дал интервью для веганского журнала, и я стараюсь распространять информацию, не проповедуя. Я никого не заставляю и не говорю, что делать, что есть, что думать, и так далее. Если бы вы спросили меня о веганстве, я бы рассказал вам о преимуществах и о том, почему я это делаю. И я думаю, что этот способ очень полезен и для людей, которые немного боятся переходить на веганство, потому что думают, что они что-то упускают. Вы просто готовите для них, например. Если друзья спрашивают меня о веганстве, я приглашаю их и готовлю для них, и они ничего не теряют. И я именно так это и воспринимаю. Я не хочу совершить ошибку и быть слишком назидательным, но я хочу быть очень... Я пытаюсь объяснить это людям, если они хотят знать, — только если они хотят знать».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 июн 2022
D
Dichlofos
Спою-ка я лучше про Crush the Homophobia...

просмотров: 77

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