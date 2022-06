сегодня



Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства



Mille Petrozza в рамках недавней беседы коснулся темы веганства:



«Я очень активно занимаюсь правами животных. Я связан с PETA [People for the Ethical Treatment of Animals, международной организацией, которая защищает права животных от людей] в Германии. Совсем недавно я дал интервью для веганского журнала, и я стараюсь распространять информацию, не проповедуя. Я никого не заставляю и не говорю, что делать, что есть, что думать, и так далее. Если бы вы спросили меня о веганстве, я бы рассказал вам о преимуществах и о том, почему я это делаю. И я думаю, что этот способ очень полезен и для людей, которые немного боятся переходить на веганство, потому что думают, что они что-то упускают. Вы просто готовите для них, например. Если друзья спрашивают меня о веганстве, я приглашаю их и готовлю для них, и они ничего не теряют. И я именно так это и воспринимаю. Я не хочу совершить ошибку и быть слишком назидательным, но я хочу быть очень... Я пытаюсь объяснить это людям, если они хотят знать, — только если они хотят знать».







