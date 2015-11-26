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Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам



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Фронтмен KREATOR Mille Petrozza принял участие в "ESP Social Takeover Weekend" от Andertons Music Co в субботу, 8 мая. На вопрос о том, что он посоветует начинающим гитаристам, Mille ответил:

«Я бы сказал, что главное создать свой собственный стиль... Конечно, вы всегда можете быть под влиянием, вы всегда можете смотреть, что делают другие люди. Особенно когда вы начинаете, очень важно выработать свой собственный стиль и своё собственное звучание. Я сделал это, и я думаю, что многие гитаристы смотрят на определённых людей и учатся у них приёмам и основам. Но я думаю, как только вы сделали этот шаг, вы должны пытаться развивать свой собственный стиль. И это может быть ваш собственный характер, потому что вы играете не так, как другие люди, или ваши медиаторы, или звук, который вы пытаетесь создать. Я думаю, вы должны попытаться разработать что-то уникальное. Это мой совет. Не пытайтесь стать следующим Стивом Ваем или гитаристом, похожим на того, кого вы считаете великим, просто старайтесь быть самим собой. Потому что пока нет никого, кто играл бы так же, как вы».

KREATOR Frontman MILLE PETROZZA





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