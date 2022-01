сегодня



Фрагмент нового релиза KREATOR



21 января на Nuclear Blast Records выпустят обновленную версию альбома KREATOR "Violent Revolution", фрагмент из которого, "Violent Revolution", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Reconquering The Throne



02. The Patriarch



03. Violent Revolution



04. All Of The Same Blood



05. Servant In Heaven - King In Hell



06. Second Awakening



07. Ghetto War



08. Replicas Of Life



09. Slave Machinery



10. Bitter Sweet Revenge



11. Mind Of Fire



12. System Decay



Трек-лист "Live Bonus":



01. Violent Revolution (Live in Brazil)



02. Reconquering The Throne (Live in Brazil)



03. Extreme Aggression (Live in Korea)



04. People Of The Lie (Live in Korea)



05. All Of The Same Blood (Live in Korea)



06. Phobia (Live In Korea)



07. Pleasure To Kill (Live in Korea)



08. Renewal (Live in Korea)



09. Servant In Heaven - King In Hell (Live Brazil)



10. Terrible Certainty (Live in Korea)



11. Riot Of Violence (Live in Korea)



12. Terrorzone (Live in Brazil)



13. Betrayer (Live in Brazil)



14. Lost (Live in Brazil)



15. Coma Of Souls (Live in Brazil)



16. Flag Of Hate (Live at Wacken)



17. Tormentor (Live at Wacken)



Трек-лист "Bootleg Revolution":



01. Violent Revolution (Live in Brazil)



02. Reconquering The Throne (Live in Brazil)



03. Extreme Aggression (Live in Korea)



04. People Of The Lie (Live in Korea)



05. All Of The Same Blood (Live in Korea)



06. Phobia (Live In Korea)



07. Pleasure To Kill (Live in Korea)



08. Renewal (Live in Korea)



09. Servant In Heaven - King In Hell (Live Brazil)



10. Terrible Certainty (Live in Korea)



11. Riot Of Violence (Live in Korea)



12. Terrorzone (Live in Brazil)



13. Betrayer (Live in Brazil)



14. Lost (Live in Brazil)



15. Coma Of Souls (Live in Brazil)



16. Flag Of Hate (Live at Wacken)



17. Tormentor (Live at Wacken)



18. Violent Revolution (Live in Istanbul)



19. Reconquering The Throne (Live in Istanbul)



20. Extreme Aggression (Live in Istanbul)



21. People Of The Lie (Live in Istanbul)



22. All Of The Same Blood (Live in Istanbul)



23. Phobia (Live in Istanbul)



24. Servant In Heaven - King In Hell (Live in Istanbul)



25. Terrible Certainty (Live in Istanbul)



26. Riot Of Violence (Live in Istanbul)



27. Betrayer (Live in Istanbul)



28. Flag Of Hate (Live in Istanbul)



29. Tormentor (Live in Istanbul)



30. The Patriarch (Live at Waldrock)



31. Violent Revolution (Live at Waldrock)



32. Reconquering The Throne (Live at Waldrock)



33. Extreme Aggression (Live at Waldrock)



34. People Of The Lie (Live at Waldrock)



35. All Of The Same Blood (Live at Waldrock)



36. Phobia (Live at Waldrock)



37. Pleasure To Kill (Live at Waldrock)



38. Renewal (Live at Waldrock)



39. Servant In Heaven - King In Hell (Live at Waldrock)



40. Flag Of Hate (Live at Waldrock)



41. Tormentor (Live at Waldrock)



Варианты изданий The "Violent Revolution":



- Digital album "Bootleg Revolution" (Live In Brazil, Korea, Wacken / Live In Istanbul / Live At Waldrock)

- 2CD digibook incl. Live Bonus CD (Brazil, Korea, Wacken)

- 1CD Jewelcase

- 2LP gatefold solid black

- 2LP gatefold solid red

- 2LP gatefold marbled clear/red (EMP exclusive)

- 2LP gatefold splatter red/black

- Box set including 2CD digibook (album & Live Bonus), 2LP (album), 2LP (Live Bonus; Brazil, Korea, Wacken), 1CD Slipcase (Live In Istanbul), 1CD Slipcase (Live At Waldrock), 20 page Comic Book "Graphic Violence - Chapter 1"







+0 -0



просмотров: 91