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21 янв 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

31 дек 2021 : 		 KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»

27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

18 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

29 окт 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи

26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021

17 авг 2021 : 		 DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR

25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

11 мар 2021 : 		 Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»

10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»
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Фрагмент нового релиза KREATOR



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21 января на Nuclear Blast Records выпустят обновленную версию альбома KREATOR "Violent Revolution", фрагмент из которого, "Violent Revolution", доступен ниже.

Трек-лист:

01. Reconquering The Throne

02. The Patriarch

03. Violent Revolution

04. All Of The Same Blood

05. Servant In Heaven - King In Hell

06. Second Awakening

07. Ghetto War

08. Replicas Of Life

09. Slave Machinery

10. Bitter Sweet Revenge

11. Mind Of Fire

12. System Decay

Трек-лист "Live Bonus":

01. Violent Revolution (Live in Brazil)

02. Reconquering The Throne (Live in Brazil)

03. Extreme Aggression (Live in Korea)

04. People Of The Lie (Live in Korea)

05. All Of The Same Blood (Live in Korea)

06. Phobia (Live In Korea)

07. Pleasure To Kill (Live in Korea)

08. Renewal (Live in Korea)

09. Servant In Heaven - King In Hell (Live Brazil)

10. Terrible Certainty (Live in Korea)

11. Riot Of Violence (Live in Korea)

12. Terrorzone (Live in Brazil)

13. Betrayer (Live in Brazil)

14. Lost (Live in Brazil)

15. Coma Of Souls (Live in Brazil)

16. Flag Of Hate (Live at Wacken)

17. Tormentor (Live at Wacken)

Трек-лист "Bootleg Revolution":

01. Violent Revolution (Live in Brazil)

02. Reconquering The Throne (Live in Brazil)

03. Extreme Aggression (Live in Korea)

04. People Of The Lie (Live in Korea)

05. All Of The Same Blood (Live in Korea)

06. Phobia (Live In Korea)

07. Pleasure To Kill (Live in Korea)

08. Renewal (Live in Korea)

09. Servant In Heaven - King In Hell (Live Brazil)

10. Terrible Certainty (Live in Korea)

11. Riot Of Violence (Live in Korea)

12. Terrorzone (Live in Brazil)

13. Betrayer (Live in Brazil)

14. Lost (Live in Brazil)

15. Coma Of Souls (Live in Brazil)

16. Flag Of Hate (Live at Wacken)

17. Tormentor (Live at Wacken)

18. Violent Revolution (Live in Istanbul)

19. Reconquering The Throne (Live in Istanbul)

20. Extreme Aggression (Live in Istanbul)

21. People Of The Lie (Live in Istanbul)

22. All Of The Same Blood (Live in Istanbul)

23. Phobia (Live in Istanbul)

24. Servant In Heaven - King In Hell (Live in Istanbul)

25. Terrible Certainty (Live in Istanbul)

26. Riot Of Violence (Live in Istanbul)

27. Betrayer (Live in Istanbul)

28. Flag Of Hate (Live in Istanbul)

29. Tormentor (Live in Istanbul)

30. The Patriarch (Live at Waldrock)

31. Violent Revolution (Live at Waldrock)

32. Reconquering The Throne (Live at Waldrock)

33. Extreme Aggression (Live at Waldrock)

34. People Of The Lie (Live at Waldrock)

35. All Of The Same Blood (Live at Waldrock)

36. Phobia (Live at Waldrock)

37. Pleasure To Kill (Live at Waldrock)

38. Renewal (Live at Waldrock)

39. Servant In Heaven - King In Hell (Live at Waldrock)

40. Flag Of Hate (Live at Waldrock)

41. Tormentor (Live at Waldrock)

Варианты изданий The "Violent Revolution":

- Digital album "Bootleg Revolution" (Live In Brazil, Korea, Wacken / Live In Istanbul / Live At Waldrock)
- 2CD digibook incl. Live Bonus CD (Brazil, Korea, Wacken)
- 1CD Jewelcase
- 2LP gatefold solid black
- 2LP gatefold solid red
- 2LP gatefold marbled clear/red (EMP exclusive)
- 2LP gatefold splatter red/black
- Box set including 2CD digibook (album & Live Bonus), 2LP (album), 2LP (Live Bonus; Brazil, Korea, Wacken), 1CD Slipcase (Live In Istanbul), 1CD Slipcase (Live At Waldrock), 20 page Comic Book "Graphic Violence - Chapter 1"




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