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Kreator

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26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021

17 авг 2021 : 		 DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR

25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

11 мар 2021 : 		 Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»

10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

24 дек 2019 : 		 Поздравления от KREATOR

14 дек 2019 : 		 Варианты издания нового концертного релиза KREATOR

1 дек 2019 : 		 Концертное видео KREATOR

8 окт 2019 : 		 Басист KREATOR дебютировал на сцене

17 сен 2019 : 		 Бывший басист DRAGONFORCE в KREATOR

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления KREATOR

7 дек 2018 : 		 KREATOR снимут концерт в Лондоне
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|||| сегодня

KREATOR на Bloodstock Open Air 2021



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KREATOR опубликовали видео, рассказывающее о том, как для группы прошел Bloodstock Open Air 2021.

KREATOR Release Bloodstock Open Air 2021 Recap Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


26 авг 2021, 20:15		чот мало а где ынтыревю?


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