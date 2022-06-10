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Новое видео KREATOR



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Become Immortal, новое видео группы KREATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hate Über Alles", выходящего десятого июня на Nuclear Blast. За оформление вновь отвечал Eliran Kantor, ранее работавший с HATEBREED, SOULFLY, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM и другими.

Трек-лист:

LP 1 Side A

1. Sergio Corbucci Is Dead
2. Hate Über Alles
3. Killer Of Jesus
4. Crush The Tyrants



LP 1 Side B
5. Strongest Of The Strong
6. Become Immortal
7. Conquer And Destroy
8. Midnight Sun



LP 2 Side C
9. Demonic Future
10. Pride Comes Before The Fall
11. Dying Planet



CD-Digi "Hate über alles"

1. Sergio Corbucci Is Dead
2. Hate Über Alles
3. Killer Of Jesus
4. Crush The Tyrants
5. Strongest Of The Strong
6. Become Immortal
7. Conquer And Destroy
8. Midnight Sun
9. Demonic Future
10. Pride Comes Before The Fall
11. Dying Planet



Live CD "Live at Bloodstock 2021"

1. Terrible Certainty (Live at Bloodstock 2021)
2. Satan Is Real (Live at Bloodstock 2021)
3. Hordes Of Chaos (Live at Bloodstock 2021)
4. Hail To The Hordes (Live at Bloodstock 2021)
5. 666 World Divided (Live at Bloodstock 2021)
6. Enemy Of God (Live at Bloodstock 2021)
7. People Of The Lie (Live At Bloodstock 2021)
8. Endless Pain (Live At Bloodstock 2021)
9. Mars Mantra (Live at Bloodstock 2021)
10. Phantom Antichrist (Live at Bloodstock 2021)
11. Fallen Brother (Live at Bloodstock 2021)
12. Apocalypticon (Live at Bloodstock 2021)




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10 июн 2022
C
Corpsegrinder04
Послушал альбом. Получше предыдущего. Но треша от года к году всё меньше. Даже хэппи-треша почти не осталось.
Like!1
10 июн 2022
Mister
Клип прикольный
Но такую музыку от них не ждёшь, конечно
Like!1
10 июн 2022
R
R0ck_N_R0lla
клип классный, песня хуерга, альбом слушать и не хочется после всех синглов

просмотров: 316

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