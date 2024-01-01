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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 39
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 35
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 28
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 27
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 21
*Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!» 20
*Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах 20
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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 39
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 35
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 28
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 27
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Kreator

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2 мар 2024 : 		 Лидер KREATOR представил свою гитару

20 фев 2024 : 		 Барабанщик KREATOR исполняет

28 дек 2023 : 		 Лидер KREATOR подвел итоги года

15 дек 2023 : 		 Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял»

5 дек 2023 : 		 Умер бывший басист KREATOR

8 ноя 2023 : 		 Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»

2 ноя 2023 : 		 У лидера KREATOR есть идеи для новых песен

29 окт 2023 : 		 Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только

26 окт 2023 : 		 Фильму о KREATOR быть!

3 окт 2023 : 		 Басист KREATOR о первом альбоме с группой

28 май 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

22 май 2023 : 		 Новое видео KREATOR

3 мар 2023 : 		 SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR

17 фев 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

10 фев 2023 : 		 Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD

8 фев 2023 : 		 KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990

24 дек 2022 : 		 Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»

25 авг 2022 : 		 Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»

18 авг 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Пригласить в команду Frédéric'a было одним из лучших моих решений»

13 авг 2022 : 		 Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a

20 июл 2022 : 		 KREATOR и LAMB OF GOD записали песню

15 июл 2022 : 		 Концертное видео KREATOR

28 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Отмечать юбилей дебюта пока не планировали»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

22 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства

13 июн 2022 : 		 Видео полного выступления KREATOR
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|||| сегодня

Лидер KREATOR представил свою гитару



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Лидер KREATOR представил свою гитару, видео доступно ниже.

KREATOR's MILLE PETROZZA Demos His LTD Signature Series MK-EC FR; Video




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