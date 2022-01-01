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Новое видео KREATOR



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"Strongest Of The Strong", новое видео группы KREATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hate Über Alles", выходящего десятого июня на Nuclear Blast. За оформление вновь отвечал Eliran Kantor, ранее работавший с HATEBREED, SOULFLY, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM и другими.

Трек-лист:

LP 1 Side A

1. Sergio Corbucci Is Dead
2. Hate Über Alles
3. Killer Of Jesus
4. Crush The Tyrants



LP 1 Side B
5. Strongest Of The Strong
6. Become Immortal
7. Conquer And Destroy
8. Midnight Sun



LP 2 Side C
9. Demonic Future
10. Pride Comes Before The Fall
11. Dying Planet



CD-Digi "Hate über alles"

1. Sergio Corbucci Is Dead
2. Hate Über Alles
3. Killer Of Jesus
4. Crush The Tyrants
5. Strongest Of The Strong
6. Become Immortal
7. Conquer And Destroy
8. Midnight Sun
9. Demonic Future
10. Pride Comes Before The Fall
11. Dying Planet



Live CD "Live at Bloodstock 2021"

1. Terrible Certainty (Live at Bloodstock 2021)
2. Satan Is Real (Live at Bloodstock 2021)
3. Hordes Of Chaos (Live at Bloodstock 2021)
4. Hail To The Hordes (Live at Bloodstock 2021)
5. 666 World Divided (Live at Bloodstock 2021)
6. Enemy Of God (Live at Bloodstock 2021)
7. People Of The Lie (Live At Bloodstock 2021)
8. Endless Pain (Live At Bloodstock 2021)
9. Mars Mantra (Live at Bloodstock 2021)
10. Phantom Antichrist (Live at Bloodstock 2021)
11. Fallen Brother (Live at Bloodstock 2021)
12. Apocalypticon (Live at Bloodstock 2021)




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КомментарииСкрыть/показать 6 )
8 апр 2022, 17:42
Мимо. Опять сопли в сахаре.
8 апр 2022, 17:55
Не могу понять что не так но что то не так . От Креатора я ждал немного другого.
8 апр 2022, 18:19
Всё тот же Happy Thrash , что уже 20 лет идёт после 2001-го года.
Ничего нового.
Те же Destruction без Ханурика как то посвежели чтоли с новым альбомом.
8 апр 2022, 18:21
Соляки ничтяковые и саунд, как всегда, на мегауровне. Думаю пластинка интересная выйдет.
8 апр 2022, 18:32
Название песни как будто из анекдотов про Power Metal
8 апр 2022, 19:35
А мне понравилось. Жду альбом!!


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