Новое видео KREATOR



"Strongest Of The Strong", новое видео группы KREATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hate Über Alles", выходящего десятого июня на Nuclear Blast. За оформление вновь отвечал Eliran Kantor, ранее работавший с HATEBREED, SOULFLY, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM и другими.



Трек-лист:



LP 1 Side A



1. Sergio Corbucci Is Dead

2. Hate Über Alles

3. Killer Of Jesus

4. Crush The Tyrants







LP 1 Side B

5. Strongest Of The Strong

6. Become Immortal

7. Conquer And Destroy

8. Midnight Sun







LP 2 Side C

9. Demonic Future

10. Pride Comes Before The Fall

11. Dying Planet







Live CD "Live at Bloodstock 2021"



1. Terrible Certainty (Live at Bloodstock 2021)

2. Satan Is Real (Live at Bloodstock 2021)

3. Hordes Of Chaos (Live at Bloodstock 2021)

4. Hail To The Hordes (Live at Bloodstock 2021)

5. 666 World Divided (Live at Bloodstock 2021)

6. Enemy Of God (Live at Bloodstock 2021)

7. People Of The Lie (Live At Bloodstock 2021)

8. Endless Pain (Live At Bloodstock 2021)

9. Mars Mantra (Live at Bloodstock 2021)

10. Phantom Antichrist (Live at Bloodstock 2021)

11. Fallen Brother (Live at Bloodstock 2021)

12. Apocalypticon (Live at Bloodstock 2021) http://www.kreator-terrorzone.de







