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27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

18 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

29 окт 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи

26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021

17 авг 2021 : 		 DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR

25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

11 мар 2021 : 		 Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»

10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

24 дек 2019 : 		 Поздравления от KREATOR
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|||| 27 дек 2021

Профессиональное видео с выступления KREATOR



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Профессиональное видео с выступления KREATOR, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Violent Revolution"
"Extreme Aggression"
"Phobia"
"Terrible Certainty"
"Satan Is Real"
"Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite)"
"Hail to the Hordes"
"666 - World Divided"
"Enemy of God"
"People of the Lie"
"Endless Pain"
"Phantom Antichrist"
"Fallen Brother"
"Flag of Hate"
"Betrayer" (with Dani Filth)
"Pleasure to Kill"

KREATOR Perform "Phobia" At Bloodstock 2021; Official Video Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


27 дек 2021, 19:53		вокал слишком вперед вытащили


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