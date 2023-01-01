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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 16
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Kreator

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17 фев 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

10 фев 2023 : 		 Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD

8 фев 2023 : 		 KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990

24 дек 2022 : 		 Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»

25 авг 2022 : 		 Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»

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13 авг 2022 : 		 Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a

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15 июл 2022 : 		 Концертное видео KREATOR

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27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

22 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства

13 июн 2022 : 		 Видео полного выступления KREATOR

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6 май 2022 : 		 Новое видео KREATOR

8 апр 2022 : 		 Новое видео KREATOR

4 фев 2022 : 		 Новое видео KREATOR

21 янв 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

31 дек 2021 : 		 KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»

27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

18 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

29 окт 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи
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|||| 17 фев 2023

Видео полного выступления KREATOR



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KREATOR в рамках выступления в ходе круиза 70000 Tons Of Metal отыграли специальный сет из песен с 1985 по 1990 годы.

Сет-лист:

01. Choir Of The Damned (intro)
02. Ripping Corpse
03. Extreme Aggression
04. Riot Of Violence
05. Terrible Certainty
06. Endless Pain
07. Awakening Of The Gods (partial)
08. People Of The Lie
09. Betrayer
10. The Pestilence
11. Some Pain Will Last
12. When The Sun Burns Red
13. Under The Guillotine
14. Terror Zone
15. Tormentor

KREATOR - Fan-Filmed Video Of Entire 70000 Tons Of Metal 2023 Old School Set Streaming




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