17 фев 2023



Видео полного выступления KREATOR



KREATOR в рамках выступления в ходе круиза 70000 Tons Of Metal отыграли специальный сет из песен с 1985 по 1990 годы.



Сет-лист:



01. Choir Of The Damned (intro)

02. Ripping Corpse

03. Extreme Aggression

04. Riot Of Violence

05. Terrible Certainty

06. Endless Pain

07. Awakening Of The Gods (partial)

08. People Of The Lie

09. Betrayer

10. The Pestilence

11. Some Pain Will Last

12. When The Sun Burns Red

13. Under The Guillotine

14. Terror Zone

15. Tormentor







+1 -0



просмотров: 177

