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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 35
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
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Kreator

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Басист KREATOR о первом альбоме с группой



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Frédéric Leclercq в интервью Backstage TV рассказал о своей первой пластинке с KREATOR:

«Насколько я понимаю, это мой первый альбом с группой, поэтому очевидно, что он самый лучший. Нет, нет, нет. Но, безусловно, это очень увлекательно. У меня была своя карьера, но приятно присоединиться к группе, познакомиться со всеми и попытаться вложить себя в музыку, уважая её наследие группы.

Я могу смотреть на альбом и слушать его все еще как поклонник, потому что, по понятным причинам, я пока больше времени провел будучи поклонником и у меня все еще есть такое представление о коллективе. И я уверен, что это отличный альбом — если говорить с точки зрения фаната».




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