сегодня



Басист KREATOR о первом альбоме с группой



Frédéric Leclercq в интервью Backstage TV рассказал о своей первой пластинке с KREATOR:



«Насколько я понимаю, это мой первый альбом с группой, поэтому очевидно, что он самый лучший. Нет, нет, нет. Но, безусловно, это очень увлекательно. У меня была своя карьера, но приятно присоединиться к группе, познакомиться со всеми и попытаться вложить себя в музыку, уважая её наследие группы.



Я могу смотреть на альбом и слушать его все еще как поклонник, потому что, по понятным причинам, я пока больше времени провел будучи поклонником и у меня все еще есть такое представление о коллективе. И я уверен, что это отличный альбом — если говорить с точки зрения фаната».







+3 -0



просмотров: 590

