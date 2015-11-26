Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 123
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 51
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 31
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
*Умер Мит Лоуф 20
[= ||| все новости группы



*

Kreator

*



4 фев 2022 : 		 Новое видео KREATOR

21 янв 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

31 дек 2021 : 		 KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»

27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

18 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

29 окт 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи

26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021

17 авг 2021 : 		 DANI FILTH присоединился на сцене к KREATOR

25 июл 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

11 май 2021 : 		 Фронтмен KREATOR дал совет начинающим гитаристам

11 мар 2021 : 		 Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»

10 мар 2021 : 		 Пазлы KREATOR выйдут весной

28 фев 2021 : 		 Рассказ об издании сборника KREATOR

3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео KREATOR



*
zoom
*
* *
"Hate Über Alles", новое видео группы KREATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hate Über Alles", выходящего летом этого года. За оформление вновь отвечал Eliran Kantor, ранее работавший с HATEBREED, SOULFLY, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM и другими.

KREATOR To Release New Single,




Like!+7Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 9 )

Exceptional


4 фев 2022, 11:55		+/- обычный Kreator

Petrovich Sexyy


4 фев 2022, 12:08		Норм. Правда риф будто их же более ранний, не помню откуда.

Интересно, а на этот раз Киркор устроит промо новому альбому Креатора на Дарксайде?

WahrandPhain


4 фев 2022, 12:29		из звука настолько вымыли всю тяжесть и мясистость, что уже ставится под сомнение необходимость наличия гитаристов.

michael777


4 фев 2022, 12:40		Вещь просто ураган!

rassol


4 фев 2022, 13:13		"из звука настолько вымыли всю тяжесть и мясистость, что уже ставится под сомнение необходимость наличия гитаристов."

Согласен. Так испортить звук для трэша - это талант нужОн.

Dichlofos


4 фев 2022, 13:42		Бля, звук реально жижа-кажижа. Нахуя? Неужто Снипу нельзя было дать звук нарулить?

decided


4 фев 2022, 13:42		да, точно напоминает что-то из недавних релизов , как куплетами так и припевом

olly71


4 фев 2022, 13:55		Песня норм . Креатор говна не делает .

Shurrick


4 фев 2022, 14:00		Нормальные такие бодрые частушечки от дедушки Милле)))
А со звуком - да, печалька, меня так в своё время Hegemony от Samael расстроил.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1338

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом