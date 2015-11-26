сегодня



Новое видео KREATOR



"Hate Über Alles", новое видео группы KREATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hate Über Alles", выходящего летом этого года. За оформление вновь отвечал Eliran Kantor, ранее работавший с HATEBREED, SOULFLY, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM и другими.





</div>





+7 -0



( 9 ) просмотров: 1338

