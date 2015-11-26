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Гитарист KREATOR : «Мы использовали паузу как нужно!»



Гитарист KREATOR Sami Yli-Sirniö в интервью Poisoned Rock рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«О, да всё прекрасно, очень весело. И настроение у команды просто отличное, атмосфера та, что надо. Это творческое время KREATOR».



Говоря о том, как шёл процесс сочинения, Sami рассказал:



«Основной композитор, конечно же, Mille, ему очень нравится присылать нам разные демо. Но потом мы собираемся вместе и занимаемся аранжировками, добавляем какие-то новые идеи и пытаемся раздвинуть рамки и нарастить мяса. Именно этим мы сейчас и заняты — стараемся сделать всё наилучшим образом, потому что мы и правда хотим работать над новым альбомом».



Относительно эволюции команды он сказал:



«Я думаю, что прогресс есть на постоянной основе, и мы всегда стараемся сделать что-то новое. В этом и есть основные опасения, особенно с такими старыми группами, как мы, выпустившими столько разных альбомов, — найти новый угол и новую перспективу для каждого диска. И это как раз самое сложное, но одновременно с тем это вызов, что мне импонирует больше всего. Сейчас у нас в команде новый участник — Fred, он уже выдал много новых замечательных идей, и это просто великолепно. Он удивительный гитарист!»



Относительно даты выхода Sami ответил:



«Я бы хотел, чтобы временная шкала сейчас была более прозрачной, ведь из-за COVID всё смешалось в кучу, однако это и дало нам возможность заново открыть себя и создать наилучшую музыку из всей, на что мы способны».













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