Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 21
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 19
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 21
[= ||| все новости группы



*

Kreator

*



5 дек 2023 : 		 Умер бывший басист KREATOR

8 ноя 2023 : 		 Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»

2 ноя 2023 : 		 У лидера KREATOR есть идеи для новых песен

29 окт 2023 : 		 Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только

26 окт 2023 : 		 Фильму о KREATOR быть!

3 окт 2023 : 		 Басист KREATOR о первом альбоме с группой

28 май 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

22 май 2023 : 		 Новое видео KREATOR

3 мар 2023 : 		 SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR

17 фев 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

10 фев 2023 : 		 Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD

8 фев 2023 : 		 KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990

24 дек 2022 : 		 Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»

25 авг 2022 : 		 Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»

18 авг 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Пригласить в команду Frédéric'a было одним из лучших моих решений»

13 авг 2022 : 		 Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a

20 июл 2022 : 		 KREATOR и LAMB OF GOD записали песню

15 июл 2022 : 		 Концертное видео KREATOR

28 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Отмечать юбилей дебюта пока не планировали»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

22 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства

13 июн 2022 : 		 Видео полного выступления KREATOR

12 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»

10 июн 2022 : 		 Новое видео KREATOR

6 май 2022 : 		 Новое видео KREATOR

8 апр 2022 : 		 Новое видео KREATOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Умер бывший басист KREATOR



zoom
Mille Petrozza опубликовал следующее сообщение:

«Трудно подобрать нужные слова, чтобы отдать дань уважения нашему ушедшему брату Андреасу Херцу. Херци был басистом Kreator с 1992 по 1994 год.

Ушел слишком рано».



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 дек 2023
O
Old Nothing
Приезжал с ними в Москву в 1993-м. R.I.P.

просмотров: 637

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом