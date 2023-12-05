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Умер бывший басист KREATOR



Mille Petrozza опубликовал следующее сообщение:



«Трудно подобрать нужные слова, чтобы отдать дань уважения нашему ушедшему брату Андреасу Херцу. Херци был басистом Kreator с 1992 по 1994 год.



Ушел слишком рано». http://www.kreator-terrorzone.de





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