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Лидер KREATOR: «Пригласить в команду Frédéric'a было одним из лучших моих решений»



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Mille Petrozza в рамках недавней беседы обсудил появление в составе Frédéric'a Leclercq'a:

«Frédéric — настоящий профессионал. Он очень сосредоточен. Он, вероятно, лучший музыкант в группе, вместе с Sami [Yli-Sirniö, гитара]. Эти двое — настоящие музыканты с классическим образованием. Он знает всё о гармонии. Он ещё и отличный гитарист. Так что его появление в нашем лагере и его участие в группе стало огромной подмогой на всех уровнях. Это было одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал, — пригласить его в группу, потому что он также очень приятный парень, с которым приятно находиться рядом, и он дружит с нами уже много лет. Он привносит в творчество группы много позитивной энергии, радости от музыки. У него отличное чувство юмора, что очень важно».

На вопрос, принимал ли он участие в процессе сочинения песен для пятнадцатого студийного альбома KREATOR "Hate Über Alles", который вышел в июне на лейбле Nuclear Blast, Mille ответил следующее:

«Большинство песен были уже написаны, но над песней "Dying Planet" мы работали вместе. И ещё, конечно, он помог мне аранжировать некоторые из композиций. Он — часть команды. Он также продюсировал демо-записи. Когда мы были в студии на репетициях группы, он сделал демо-записи, и они уже звучали великолепно».

Далее Mille ещё раз подчеркнул важность поддержания межличностной гармонии при выборе новых участников группы:

«Вы должны подобрать правильного человека. Группа — это как брак с четырьмя людьми. И если вы выберете не того человека, это может разрушить атмосферу в команде и вообще всё испортить. Поэтому я очень рад, что мы нашли Fred'а. Как я уже сказал, он был моим другом, и я знал, что он ищет новый профессиональный вызов. Не было такого понятия, как прослушивание новых бас-гитаристов. Я просто позвонил и спросил его: не хочет ли он присоединиться, и на этом всё закончилось».




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