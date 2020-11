сегодня



Концерт KREATOR выйдет на кассете



Reborn Through Tapes Records на двойной кассете тиражом в 444 копии выпустили концертную пластинку KREATOR "Terror Prevails - Live at Rock Hard Festival 2010":



Part 1 - Tape One



Side A:



01. Choir Of The Damned (intro) (00:53)



02. The Pestilence (08:10)



03. Hordes Of Chaos (05:07)



04. Phobia (03:22)



05. Enemy Of God (05:50)



Side B:



01. Impossible Brutality (04:37)



02. Endless Pain (02:44)



03. Pleasure to Kill (03:18)



04. Terrible Certainty (05:16)



Part 2 - Tape Two



Side A:



01. Extreme Aggression (06:08)



02. Coma Of Souls (04:31)



03. Amok Run (04:32)



04. Violent Revolution (06:31)



Side B:



01. Demon Prince (06:00)



02. When The Sun Burns Red (06:20)



03. Flag of Hate (02:54)



04. Tormentor (04:21)











