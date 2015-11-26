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Kreator

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Концерт KREATOR выйдет на кассете



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Reborn Through Tapes Records на двойной кассете тиражом в 444 копии выпустили концертную пластинку KREATOR "Terror Prevails - Live at Rock Hard Festival 2010":

Part 1 - Tape One

Side A:

01. Choir Of The Damned (intro) (00:53)

02. The Pestilence (08:10)

03. Hordes Of Chaos (05:07)

04. Phobia (03:22)

05. Enemy Of God (05:50)

Side B:

01. Impossible Brutality (04:37)

02. Endless Pain (02:44)

03. Pleasure to Kill (03:18)

04. Terrible Certainty (05:16)

Part 2 - Tape Two

Side A:

01. Extreme Aggression (06:08)

02. Coma Of Souls (04:31)

03. Amok Run (04:32)

04. Violent Revolution (06:31)

Side B:

01. Demon Prince (06:00)

02. When The Sun Burns Red (06:20)

03. Flag of Hate (02:54)

04. Tormentor (04:21)

KREATOR To Release 'Terror Prevails - Live at Rock Hard Festival 2010' On Cassette For First Time




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


13 ноя 2020, 17:14		Вот смех-смехом, но вчера с кассеты слушал Coma of Souls

НELLECTOR


13 ноя 2020, 17:32		Ждём на бобинах


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