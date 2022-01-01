25 авг 2022



Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»



В новом интервью El Cuartel Del Metal фронтмен KREATOR Mille Petrozza ответил на вопрос, обращает ли он внимание на то, что фанаты говорят о музыке его группы в социальных сетях, особенно после выпуска нового альбома:



«Я знаю, что не должен этого делать, но группа KREATOR очень важна для меня, а также важно знать, что думают о музыке наши поклонники. В первую очередь, конечно, мы должны любить музыку. И я прекрасно понимаю, почему... Невозможно быть любимчиками для всех. KREATOR не были бы KREATOR, если бы вдруг весь мир полюбил то, что мы делаем. Так не бывает. Если у тебя уникальное звучание, найдутся люди, которые скажут, что это не то, что они ожидали [смеётся], что вполне справедливо.



Но отвечу на ваш вопрос. Слушаю ли я комментарии? Я не должен это делать, но иногда прислушиваюсь. Но с другой стороны, было бы плохо, если бы людям было всё равно. Если люди разочарованы некоторыми песнями или тем направлением, которое мы выбрали, это значит, что им не всё равно. Если людям не всё равно и они всё ещё чувствуют себя оскорблёнными чем-то... Например, на новом альбоме ["Hate Über Alles"] у нас есть вокалистка, и некоторые люди говорили: "Это не трэш". Ну и ладно. [Смеётся]».



На вопрос о том, влияет ли это на сочинение песен, Mille ответил:



«Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это разжигает огонь, правда. Мы хотим быть группой KREATOR и хотим получать удовольствие от того, что делаем. Когда я прихожу в студию, у нас есть замечательные технологии и инструменты, у нас есть замечательные люди, с которыми мы работаем. И в студии мы настолько креативны, что не следуем никаким правилам. Зачем нам это? Я пришёл в металл не для того, чтобы следовать правилам каких-то элитарных людей, которые говорят мне, что такое металл. В тот момент, когда это произойдёт, я просто уйду, потому что это было бы неправильно.



Мне нравится, что у людей есть своё мнение — не поймите меня неправильно. Но у меня тоже есть своё мнение, у меня есть своё видение, и я знаю, как должны звучать KREATOR. И мы делаем это со страстью, мы делаем это честно и без обиняков. Мы любим трэш-металл, мы любим все виды металла, и мы любим всю музыку. И невозможно быть всеобщим любимцем».







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