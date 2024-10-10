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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 20
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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|||| 9 окт 2024

Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл



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Miland "Mille" Petrozza в интервью Kahler Guitar And Bass Bridges ответил на вопрос, как он и товарищи по группе пережили 90-е:

«В то время мы все были в ужасе. Не то чтобы я думал, что всё кончено. Помню, в 1990-х я пытался продать один из своих Джексонов. Никто не хотел его покупать. [Смеётся]. Все хотели Les Paul или Fender, что-то традиционное...

Я рад, что 1990-е закончились. Некоторые металл-группы говорят: "Гранж убил металл". Я так не думаю. Я думаю, что его убили определённые люди в индустрии, которые не хотели, чтобы металл больше существовал. А сейчас, когда всё стало более глобальным благодаря Интернету и социальным сетям, можно сделать гораздо больше.

Конечно, нам всё ещё нужна часть индустрии, и сейчас люди, которые работают в звукозаписывающих компаниях, — это металхэды. В те времена там работали в основном бизнесмены, которые не разбирались в музыке, если только она не продавалась большим тиражом. Так что сейчас всё гораздо круче, потому что сцена создалась сама собой. В индустрии работают люди, которые действительно любят музыку, и теперь не приходится полагаться на тех, кто любит то, что больше всего продаётся».




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10 окт 2024
N
Nihel
Ну кстати да, в 90е Креатор экспериментировали и были прекрасны. Пусть с неба звёзд не хватали, но за счёт креативности пережили все невзгоды и обзавелись крепкой фанбазой не ударяясь в чрезмерную коммерцию.
10 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Это было сто лет назад уже, ну хорош
10 окт 2024
gravitgroove
Сейчас все эти разговоры о гранже кажутся нелепыми, тем более от участников групп, которые особо-то в МТv - ящике сильно не крутили в 80е, а в 90е они хотя бы стали там мелькать. И Европу гранжемания не настолько нахлабучила, как США, в ВБ вообще собственный бритпоп и пост-панк больше ценился, занимая все первые 10ть строчек, а об этом никто из них не рассуждает. В 80е им мешал синти-поп и глэм, в 90е гранж и рэп. А по факту это только хэир-кожанщиков списали с субсидий лейблы.

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