9 окт 2024



Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл



Miland "Mille" Petrozza в интервью Kahler Guitar And Bass Bridges ответил на вопрос, как он и товарищи по группе пережили 90-е:



«В то время мы все были в ужасе. Не то чтобы я думал, что всё кончено. Помню, в 1990-х я пытался продать один из своих Джексонов. Никто не хотел его покупать. [Смеётся]. Все хотели Les Paul или Fender, что-то традиционное...



Я рад, что 1990-е закончились. Некоторые металл-группы говорят: "Гранж убил металл". Я так не думаю. Я думаю, что его убили определённые люди в индустрии, которые не хотели, чтобы металл больше существовал. А сейчас, когда всё стало более глобальным благодаря Интернету и социальным сетям, можно сделать гораздо больше.



Конечно, нам всё ещё нужна часть индустрии, и сейчас люди, которые работают в звукозаписывающих компаниях, — это металхэды. В те времена там работали в основном бизнесмены, которые не разбирались в музыке, если только она не продавалась большим тиражом. Так что сейчас всё гораздо круче, потому что сцена создалась сама собой. В индустрии работают люди, которые действительно любят музыку, и теперь не приходится полагаться на тех, кто любит то, что больше всего продаётся».







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