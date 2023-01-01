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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Kreator

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22 май 2023 : 		 Новое видео KREATOR

3 мар 2023 : 		 SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR

17 фев 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

10 фев 2023 : 		 Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD

8 фев 2023 : 		 KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990

24 дек 2022 : 		 Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»

25 авг 2022 : 		 Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»

18 авг 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Пригласить в команду Frédéric'a было одним из лучших моих решений»

13 авг 2022 : 		 Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a

20 июл 2022 : 		 KREATOR и LAMB OF GOD записали песню

15 июл 2022 : 		 Концертное видео KREATOR

28 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Отмечать юбилей дебюта пока не планировали»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

22 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства

13 июн 2022 : 		 Видео полного выступления KREATOR

12 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»

10 июн 2022 : 		 Новое видео KREATOR

6 май 2022 : 		 Новое видео KREATOR

8 апр 2022 : 		 Новое видео KREATOR

4 фев 2022 : 		 Новое видео KREATOR

21 янв 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

31 дек 2021 : 		 KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»

27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

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13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR
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Новое видео KREATOR



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"Conquer And Destroy", новое видео группы KREATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hate Über Alles".




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