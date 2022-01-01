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Лидер KREATOR: «Отмечать юбилей дебюта пока не планировали»



Mille Petrozza так ответил на вопрос, планирует ли группа как-то отметить 40-летие дебютного альбома "Endless Pain" в 2025 году:



«Я не думаю, что мы из тех групп, которые так уж сильно празднуют юбилеи. Я прекрасно понимаю, что скоро стукнет сорокет, но мы ничего не планировали. Но, может быть, мы что-то сделаем, — я не знаю. Возможно, что-то и произойдёт, но в данный момент мы заняты выступлениями, возвращением в привычный ритм. Потому что, как и все группы, мы очень долго не занимались концертной деятельностью, а в 25-м году, если всё сложится удачно, мы снова будем в строю. Так что, возможно, что-то будет. Но пока ничего не запланировано».







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