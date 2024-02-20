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*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 34
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
*NILE готовы к сведению 17
*AMORPHIS начнут запись в конце года 15
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Kreator

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|||| сегодня

Барабанщик KREATOR исполняет



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TAMA Drums Germany опубликовали видео, в котором барабанщик KREATOR исполнил композицию "Become Immortal".




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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20 фев 2024
Corpsegrinder04
Лучше бы Catholic Despot или Bomb Threat исполнил, чем этот рокопопс ссаный.
20 фев 2024
Starbreaker
Corpsegrinder04, он же их никогда не играл и не записывал)
20 фев 2024
Corpsegrinder04
Starbreaker, ну я помню, у него со здоровьем проблемы были в какой-то период, но в подробности не вдавался, не являюсь фанатом. Ну теперь понятно, почему самый мощный альбом записали без него.
20 фев 2024
Gustaff
Один из самых охуенных драммеров треша, но абсолютно не раскрученный в плане имени

просмотров: 335

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