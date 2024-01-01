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Новости
*Новое видео DREAM THEATER 37
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 14
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 14
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 12
*Новое видео ARCH ENEMY 10
*Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку 9
*METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадав... 8
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*Новое видео DREAM THEATER 37
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 14
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Kreator

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19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе

16 июл 2024 : 		 У лидера KREATOR есть десять идей для альбома

24 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

22 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

19 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

5 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

26 май 2024 : 		 Видео с текстом от KREATOR

17 май 2024 : 		 Никакого альбома KREATOR до 2026 года!

25 мар 2024 : 		 Бокс-сет KREATOR выйдет весной

2 мар 2024 : 		 Лидер KREATOR представил свою гитару

20 фев 2024 : 		 Барабанщик KREATOR исполняет

28 дек 2023 : 		 Лидер KREATOR подвел итоги года

15 дек 2023 : 		 Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял»

5 дек 2023 : 		 Умер бывший басист KREATOR

8 ноя 2023 : 		 Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»

2 ноя 2023 : 		 У лидера KREATOR есть идеи для новых песен

29 окт 2023 : 		 Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только

26 окт 2023 : 		 Фильму о KREATOR быть!

3 окт 2023 : 		 Басист KREATOR о первом альбоме с группой

28 май 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

22 май 2023 : 		 Новое видео KREATOR

3 мар 2023 : 		 SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR

17 фев 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR
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Концертное видео KREATOR



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"666 - World Divided", новое концертное видео группы KREATOR, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в апреле 2023 года в Чили.

KREATOR Debut Video For "666 - World Divided" (Live In Chile)




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