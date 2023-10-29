29 окт 2023



Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только



Mille Petrozza в интервью "Scars And Guitars" podcast попросили озвучить свою позицию по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС:



«Прежде всего, я хотел бы, чтобы в данный момент человечество находилось на другом уровне, когда война не является приемлемым вариантом. Это, в принципе, все, что я могу сказать по этому поводу, потому что я думаю, что всегда есть разные взгляды на происходящее. Всегда есть причины, по которым люди принимают насилие как вариант и начинают войну, устраивают теракты или что-то еще. В моем представлении это должно быть в прошлом, но это не так. И я всегда испытываю шок, когда вижу, что происходит в зонах военных действий, и всегда думаю, что это неправильно. Вот, собственно, и все. Я смотрю на это не столько с политической, сколько с гуманитарной точки зрения, и думаю, что на уровне души это должно остаться в прошлом. Вот, собственно, и все. Это трагедия, и это человеческая трагедия, и на человеке лежит проклятие. На мой взгляд, это не должно происходить в 2023 году».



Ведущий также спросил Mille о глобальном миграционном кризисе и о том, насколько, по его мнению, "мультикультурный аспект миграции повлиял на Запад":



«Как я уже сказал, насилие не может быть альтернативой. И всегда есть какие-то отклонения, когда люди приезжают из стран или уезжают в разные страны и перемещаются. Люди всегда были такими — всегда. Люди переезжали из одного места в другое, рождались в одной стране, а потом переезжали в другую. Я считаю, что в этом есть своя прелесть. И в культурном плане тоже иногда бывают проблемы. Но, на мой взгляд, проблема не в этом. Проблема в том, что все еще есть причины для того, чтобы совершить насилие, устроить теракт или принять насилие как вариант. И, на мой взгляд, мы должны находиться в иной исторической точке развития человечества. Но мы еще не достигли этой цели. В духовном плане мы все еще в состоянии хаоса. С духовной точки зрения мы все еще не достигли мира.



В истории были определенные моменты, когда думаешь: "Ну вот, теперь мы можем оказаться на грани духовного пробуждения", так сказать, когда все изменится к лучшему, а в следующую минуту обнаруживаешь, что происходит нечто ужасное, возвращающее нас в Средневековье. И это проблема, которая лежит гораздо глубже, чем политические взгляды людей или что-то еще. Это скорее человеческая драма».







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