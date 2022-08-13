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*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
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Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a



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Концертное видео KREATOR на песню "Betrayer" при участии Dani Filth'a доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза "Live At Bloodstock 2021".

Трек-лист:

Side A
"The Patriarch" 
"Violent Revolution" 
"Extreme Aggression" 
"Phobia" 

Side B
"Satan Is Real" 
"Hordes Of Chaos" 
"Hail To The Hordes" 
"666 World Divided" 

Side C
"Awakening Of The Gods"
"Enemy Of God"
"Mars Mantra" 
"Phantom Antichrist"
"Fallen Brother" 

Side D
"Flag Of Hate"
"Betrayer" 
"Pleasure To Kill" 
"Apocalypticon" 

KREATOR Release Live At Bloodstock 2021 On Limited Coloured Vinyl; Official Live




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 авг 2022
R
Reflection
Нормально Дэни вписался

просмотров: 162

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