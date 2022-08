сегодня



Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a



Концертное видео KREATOR на песню "Betrayer" при участии Dani Filth'a доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза "Live At Bloodstock 2021".



Трек-лист:



Side A

"The Patriarch"

"Violent Revolution"

"Extreme Aggression"

"Phobia"



Side B

"Satan Is Real"

"Hordes Of Chaos"

"Hail To The Hordes"

"666 World Divided"



Side C

"Awakening Of The Gods"

"Enemy Of God"

"Mars Mantra"

"Phantom Antichrist"

"Fallen Brother"



Side D

"Flag Of Hate"

"Betrayer"

"Pleasure To Kill"

"Apocalypticon"







