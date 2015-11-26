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Kreator

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3 янв 2021 : 		 У лидера KREATOR есть 15 песен

4 дек 2020 : 		 Сборник KREATOR выйдет зимой

25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

24 дек 2019 : 		 Поздравления от KREATOR

14 дек 2019 : 		 Варианты издания нового концертного релиза KREATOR

1 дек 2019 : 		 Концертное видео KREATOR

8 окт 2019 : 		 Басист KREATOR дебютировал на сцене

17 сен 2019 : 		 Бывший басист DRAGONFORCE в KREATOR

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления KREATOR

7 дек 2018 : 		 KREATOR снимут концерт в Лондоне

19 сен 2018 : 		 Mille Petrozza (KREATOR) об образе жизни в турах: «Теперь только йога, здоровая еда и вегетарианство»

19 июн 2018 : 		 KREATOR и DIMMU BORGIR поедут в совместный тур

21 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Когда-нибудь я выпущу книгу»

8 мар 2018 : 		 Редкое концертное видео KREATOR

2 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Не хочу ждать еще пять лет до выхода нового диска»

19 янв 2018 : 		 Переиздания KREATOR выйдут зимой

23 ноя 2017 : 		 Новое видео KREATOR
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У лидера KREATOR есть 15 песен



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Лидер KREATOR Mille Petrozza подвёл итоги года:

«Итак, год заканчивается, и я могу сказать, что он, пожалуй, был для меня одним из самых продуктивных. У меня есть 15 песен для нового альбома, мы выпустили концертник "London Apocalypticon" и новый сингл "666 - World Divided". Что касается меня лично, это общение на более глубинном уровне с моими старыми и новыми друзьями. Из-за туров подобное частенько невозможно, потому что я всегда где-то.

Я также прочитал огромное количество книг, открыл много замечательной новой музыки и посмотрел прекрасные фильмы. Но что самое главное — оставался здоровым, и надеюсь, что и вы тоже!

Увидимся в 21-м! Новый год будет удивительным, я чувствую это!»

KREATOR Has





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


3 янв 2021, 18:35		И все такие же, как Enemy of God:)

Но я не только за:)


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