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У лидера KREATOR есть 15 песен



Лидер KREATOR Mille Petrozza подвёл итоги года:



«Итак, год заканчивается, и я могу сказать, что он, пожалуй, был для меня одним из самых продуктивных. У меня есть 15 песен для нового альбома, мы выпустили концертник "London Apocalypticon" и новый сингл "666 - World Divided". Что касается меня лично, это общение на более глубинном уровне с моими старыми и новыми друзьями. Из-за туров подобное частенько невозможно, потому что я всегда где-то.



Я также прочитал огромное количество книг, открыл много замечательной новой музыки и посмотрел прекрасные фильмы. Но что самое главное — оставался здоровым, и надеюсь, что и вы тоже!



Увидимся в 21-м! Новый год будет удивительным, я чувствую это!»













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