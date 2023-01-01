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Новости
*MEGADETH кинули автора обложки? 32
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 29
*Новое видео LIMP BIZKIT 27
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 11
*Новая песня BYRON 11
*IRON MAIDEN пока шестые 10
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*MEGADETH кинули автора обложки? 32
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 29
*Новое видео LIMP BIZKIT 27
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
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Kreator

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10 фев 2023 : 		 Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD

8 фев 2023 : 		 KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990

24 дек 2022 : 		 Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»

25 авг 2022 : 		 Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»

18 авг 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Пригласить в команду Frédéric'a было одним из лучших моих решений»

13 авг 2022 : 		 Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a

20 июл 2022 : 		 KREATOR и LAMB OF GOD записали песню

15 июл 2022 : 		 Концертное видео KREATOR

28 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Отмечать юбилей дебюта пока не планировали»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

22 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR не хочет быть проповедником веганства

13 июн 2022 : 		 Видео полного выступления KREATOR

12 июн 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Приятно видеть, что люди возвращаются к музыке»

10 июн 2022 : 		 Новое видео KREATOR

6 май 2022 : 		 Новое видео KREATOR

8 апр 2022 : 		 Новое видео KREATOR

4 фев 2022 : 		 Новое видео KREATOR

21 янв 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

31 дек 2021 : 		 KREATOR: «Альбом — летом, сингл — скоро!»

27 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

18 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

13 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KREATOR

29 окт 2021 : 		 Переиздание KREATOR выйдет зимой

24 сен 2021 : 		 KREATOR приступили к записи

26 авг 2021 : 		 KREATOR на Bloodstock Open Air 2021
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|||| сегодня

Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD



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"State Of Unrest", новая песня группы KREATOR и LAMB OF GOD, доступна для прослушивания ниже.






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