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*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»



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В недавно опубликованном интервью с AndrewHaug.com, записанном в июне этого года, фронтмена KREATOR Mille Petrozza'y спросили, слушает ли он новые альбомы других классических трэш-металлических групп, таких как TESTAMENT, на что он ответил:

«Конечно. Я думаю, что последний альбом TESTAMENT был действительно классным; он мне очень понравился. И я думаю, что трэш-металл в целом здоров как никогда. Классические группы по-прежнему выпускают потрясающие альбомы — EXODUS, TESTAMENT, да кто угодно. DEATH ANGEL... Все эти группы по-прежнему выпускают невероятные пластинки. Даже новый альбом DESTRUCTION очень хорош. Я думаю, что многие из этих групп взяли себя в руки, и они придумывают крутые вещи и по сей день».




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24 дек 2022
J
Jackk
жаль вот только, что Креатор, этот трэш практически уже не играет
Like!2

просмотров: 403

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