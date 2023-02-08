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*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
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KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990



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KREATOR в рамках выступления в ходе круиза 70000 Tons Of Metal отыграли специальный сет из песен с 1985 по 1990 годы:

01. Choir Of The Damned (intro)
02. Ripping Corpse
03. Extreme Aggression
04. Riot Of Violence
05. Terrible Certainty
06. Endless Pain
07. Awakening Of The Gods (partial)
08. People Of The Lie
09. Betrayer
10. The Pestilence
11. Some Pain Will Last
12. When The Sun Burns Red
13. Under The Guillotine
14. Terror Zone
15. Tormentor

@70000tons! We have a VERY special setlist ready for you! KreatorвЂ™s 85-90 era only! Maybe if you like it enough weвЂ™ll make it a habit! pic.twitter.com/zlhAqiy9YJ



Choir Of The Damned
Ripping Corpse
Extreme Aggression
Riot Of Violence
Terrible Certainty
People Of The Lie
Endless Pain
Awakening Of The Gods
Betrayer
The Pestilence
Some Pain Will Last
When The Sun Burns Red
Under The Guillotine
Terror Zone
Tormentor






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8 фев 2023
o
overgrin
не думал,что так плохо....опечален
8 фев 2023
Corpsegrinder04
Ни Coma of Souls, ни Metal Slavery, ничего интересного, одну хуергу сыграли. Ну ладно хоть People of The Lie не забыли. А вообще альбомы до 90-го года по сути заурядное говно.
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