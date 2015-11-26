сегодня



KREATOR в студии



Лидер KREATOR Mille Petrozza опубликовали в Инстаграм сообщение о том, что занимался записью вокала для нового материала METAL! #kreator #thrash #zfe #altenessen #metal #vocals #vegan #satan #thiswillkillcovid1













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