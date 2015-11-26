Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 133
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 32
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 31
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 25
[= ||| все новости группы



*

Kreator

*



10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

24 дек 2019 : 		 Поздравления от KREATOR

14 дек 2019 : 		 Варианты издания нового концертного релиза KREATOR

1 дек 2019 : 		 Концертное видео KREATOR

8 окт 2019 : 		 Басист KREATOR дебютировал на сцене

17 сен 2019 : 		 Бывший басист DRAGONFORCE в KREATOR

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления KREATOR

7 дек 2018 : 		 KREATOR снимут концерт в Лондоне

19 сен 2018 : 		 Mille Petrozza (KREATOR) об образе жизни в турах: «Теперь только йога, здоровая еда и вегетарианство»

19 июн 2018 : 		 KREATOR и DIMMU BORGIR поедут в совместный тур

21 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Когда-нибудь я выпущу книгу»

8 мар 2018 : 		 Редкое концертное видео KREATOR

2 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Не хочу ждать еще пять лет до выхода нового диска»

19 янв 2018 : 		 Переиздания KREATOR выйдут зимой

23 ноя 2017 : 		 Новое видео KREATOR

20 ноя 2017 : 		 Специальный релиз KREATOR выйдет осенью

8 авг 2017 : 		 У лидера KREATOR нет планов на сольную работу

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

15 июн 2017 : 		 Новое видео KREATOR

17 май 2017 : 		 Вокалист KREATOR о веганстве

3 май 2017 : 		 Трейлер переизданий альбомов KREATOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KREATOR в студии



*
zoom
*
* *
Лидер KREATOR Mille Petrozza опубликовали в Инстаграм сообщение о том, что занимался записью вокала для нового материала METAL! #kreator #thrash #zfe #altenessen #metal #vocals #vegan #satan #thiswillkillcovid1

KREATOR Is In Studio Working On New Music





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 135

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом