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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 39
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Видео полного выступления SCORPIONS 12
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Kreator

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22 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

19 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

5 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

26 май 2024 : 		 Видео с текстом от KREATOR

17 май 2024 : 		 Никакого альбома KREATOR до 2026 года!

25 мар 2024 : 		 Бокс-сет KREATOR выйдет весной

2 мар 2024 : 		 Лидер KREATOR представил свою гитару

20 фев 2024 : 		 Барабанщик KREATOR исполняет

28 дек 2023 : 		 Лидер KREATOR подвел итоги года

15 дек 2023 : 		 Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял»

5 дек 2023 : 		 Умер бывший басист KREATOR

8 ноя 2023 : 		 Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»

2 ноя 2023 : 		 У лидера KREATOR есть идеи для новых песен

29 окт 2023 : 		 Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только

26 окт 2023 : 		 Фильму о KREATOR быть!

3 окт 2023 : 		 Басист KREATOR о первом альбоме с группой

28 май 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

22 май 2023 : 		 Новое видео KREATOR

3 мар 2023 : 		 SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR

17 фев 2023 : 		 Видео полного выступления KREATOR

10 фев 2023 : 		 Новая песня KREATOR и LAMB OF GOD

8 фев 2023 : 		 KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990

24 дек 2022 : 		 Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда»

25 авг 2022 : 		 Фронтмен KREATOR — о критике со стороны поклонников: «Невозможно быть всеобщим любимцем»

18 авг 2022 : 		 Лидер KREATOR: «Пригласить в команду Frédéric'a было одним из лучших моих решений»

13 авг 2022 : 		 Концертное видео KREATOR при участии Dani Filth'a
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|||| сегодня

Демонстрационное видео от KREATOR



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TAMA Drums Germany опубликовали видео, в котором Jürgen "Ventor" Reil демонстрирует исполнение композиции "Strongest Of The Strong".




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