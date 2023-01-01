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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 87
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Новое видео DORO 24
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 23
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Kreator

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Лидер KREATOR подвел итоги года



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Mille Petrozza опубликовал следующее сообщение:

«Всем привет!

Я хочу уделить некоторое время размышлениям о 2023 годе. Это был потрясающий год для KREATOR. Мы отыграли несколько фантастических шоу и были приглашены на крупнейшие и лучшие металл-фестивали планеты. В общей сложности мы дали 85 концертов и посетили наших друзей по всему миру. Я сильно заболел в Аргентине и Коста-Рике, но фанаты поддерживали меня на протяжении всего концерта своей энергией, несмотря на то, что у меня был самый страшный грипп, который только можно себе представить.

Трудно выбрать какой-то один момент из всех волшебных мгновений, которые мы создали вместе за это время. Вы, фанаты, были фантастическими везде! Благодаря этому я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью металлического сообщества.

Но знаете что? 2024 год будет еще лучше! Мы начнем этот год с того, что привезем Klash Of The Titans в Японию, Австралию, Индию, Индонезию, Таиланд, Китай и снова посетим наших фанатов в Малайзии и Сингапуре спустя много лет. На большинстве этих шоу к нам присоединятся наши друзья из @inflames.

В январе мы сделаем грандиозный анонс для наших европейских поклонников. Я пока не могу говорить о деталях, но скажу вам так: ни один трэш-металлический маньяк не будет разочарован!

Мы также работаем над очередным североамериканским туром, плюс мы планируем записать наш следующий альбом в начале 2025 года, так как я работаю над новой музыкой KREATOR в данный момент!

Кроме того, в 25 году выйдет наш документальный фильм, созданный режиссером Cordula Kablitz Post.

Поскольку этот год подходит к концу, я хочу поблагодарить вас за вашу энергию, за вашу поддержку, за то, что вы подпевали нашим песням на концертах, устраивали самые дикие отжиги перед сценой и творили волшебство везде, где бы мы ни были в 2023 году.

"The world is in flames, but we are united!"

Всем мир, Mille Petrozza»




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