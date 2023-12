сегодня



Лидер KREATOR подвел итоги года



Mille Petrozza опубликовал следующее сообщение:



«Всем привет!



Я хочу уделить некоторое время размышлениям о 2023 годе. Это был потрясающий год для KREATOR. Мы отыграли несколько фантастических шоу и были приглашены на крупнейшие и лучшие металл-фестивали планеты. В общей сложности мы дали 85 концертов и посетили наших друзей по всему миру. Я сильно заболел в Аргентине и Коста-Рике, но фанаты поддерживали меня на протяжении всего концерта своей энергией, несмотря на то, что у меня был самый страшный грипп, который только можно себе представить.



Трудно выбрать какой-то один момент из всех волшебных мгновений, которые мы создали вместе за это время. Вы, фанаты, были фантастическими везде! Благодаря этому я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью металлического сообщества.



Но знаете что? 2024 год будет еще лучше! Мы начнем этот год с того, что привезем Klash Of The Titans в Японию, Австралию, Индию, Индонезию, Таиланд, Китай и снова посетим наших фанатов в Малайзии и Сингапуре спустя много лет. На большинстве этих шоу к нам присоединятся наши друзья из @inflames.



В январе мы сделаем грандиозный анонс для наших европейских поклонников. Я пока не могу говорить о деталях, но скажу вам так: ни один трэш-металлический маньяк не будет разочарован!



Мы также работаем над очередным североамериканским туром, плюс мы планируем записать наш следующий альбом в начале 2025 года, так как я работаю над новой музыкой KREATOR в данный момент!



Кроме того, в 25 году выйдет наш документальный фильм, созданный режиссером Cordula Kablitz Post.



Поскольку этот год подходит к концу, я хочу поблагодарить вас за вашу энергию, за вашу поддержку, за то, что вы подпевали нашим песням на концертах, устраивали самые дикие отжиги перед сценой и творили волшебство везде, где бы мы ни были в 2023 году.



"The world is in flames, but we are united!"



Всем мир, Mille Petrozza»





