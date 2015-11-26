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Лидер KREATOR: «До тура — никакого альбома»



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Лидер KREATOR Mille Petrozza в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом:

«В августе у нас появилось ощущение, что мы закончили, и были полны энтузиазма на этот счёт: "Ну ладно, у нас есть альбом. Есть двенадцать треков, возьмём десять лучших, и вперёд". И мы планировали, что в феврале отправимся в студию. Вот февраль, мир всё так же с этим сраным COVID'ом. Так что мы ждём и сохраняем терпение.

Я хочу выпустить альбом и поехать в мировой тур. Не вижу смысла выпускать COVID-альбом или что-то в таком духе, который просто растворится. И люди скажут: "Окей, есть альбом. Ну ладно, а новый-то у них есть или нет?" Ну а я поеду в тур или нет?

Понимаю, что мир поменялся — альбомы уже не так важны, как было десять или больше лет назад, но я отказываюсь в это верить. Особенно в металле, где полно людей, слушающих от и до. И я думаю, что последним жанром, который умрёт, будет металл, потому что люди и правда искренне любят альбомы.

Я считаю, что тур, оформление — всё должно быть как надо. Так что мы подождём до того момента, когда будет можно, и уже после выпустим альбом».

Относительно продюсера альбома Millе сказал:

«На текущий момент у нас в планах работать с Arthur'ом Rizk'ом [CAVALERA CONSPIRACY, CODE ORANGE, POWER TRIP]. Я обсуждал с ним демо и запись. Так что, похоже, запись будет именно с ним».

KREATOR Frontman Names Producer For New Album, Says LP Won





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