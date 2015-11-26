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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 99
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*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
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Kreator

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25 ноя 2020 : 		 KREATOR выпускают кофе

20 ноя 2020 : 		 Басист KREATOR: «Мы работаем над жестокими песнями!»

13 ноя 2020 : 		 Концерт KREATOR выйдет на кассете

17 сен 2020 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали паузу как нужно!»

10 сен 2020 : 		 KREATOR в студии

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления KREATOR

27 мар 2020 : 		 Новое видео KREATOR

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

2 фев 2020 : 		 Лидер KREATOR о концертном альбоме: «Настал момент»

19 янв 2020 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

24 дек 2019 : 		 Поздравления от KREATOR

14 дек 2019 : 		 Варианты издания нового концертного релиза KREATOR

1 дек 2019 : 		 Концертное видео KREATOR

8 окт 2019 : 		 Басист KREATOR дебютировал на сцене

17 сен 2019 : 		 Бывший басист DRAGONFORCE в KREATOR

7 июн 2019 : 		 Видео с выступления KREATOR

7 дек 2018 : 		 KREATOR снимут концерт в Лондоне

19 сен 2018 : 		 Mille Petrozza (KREATOR) об образе жизни в турах: «Теперь только йога, здоровая еда и вегетарианство»

19 июн 2018 : 		 KREATOR и DIMMU BORGIR поедут в совместный тур

21 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Когда-нибудь я выпущу книгу»

8 мар 2018 : 		 Редкое концертное видео KREATOR

2 мар 2018 : 		 Лидер KREATOR: «Не хочу ждать еще пять лет до выхода нового диска»

19 янв 2018 : 		 Переиздания KREATOR выйдут зимой

23 ноя 2017 : 		 Новое видео KREATOR

20 ноя 2017 : 		 Специальный релиз KREATOR выйдет осенью

8 авг 2017 : 		 У лидера KREATOR нет планов на сольную работу
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|||| 25 ноя 2020

KREATOR выпускают кофе



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KREATOR совместно с The Barn объявили о выпуске собственного кофе Black Sunrise. Продукт доступен на TheBarn.de.

KREATOR Announces Its Own Coffee Blend, 'Black Sunrise'



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Forbidden Evil


25 ноя 2020, 22:35		Кофеин-метал :-з

Jack of Diamonds


25 ноя 2020, 23:17		это намек на то что при прослушивании следующего альбома можно будет заснуть?

vobk


25 ноя 2020, 23:24		шутка про первую серию металопокалипса

kircore


25 ноя 2020, 23:51		Если кофе такой же, как "творчество" этой "группы", то стоит обратиться в Роспотребнадзор.


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