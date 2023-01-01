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SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR



SOFIA PORTANET присоединилась на сцене к KREATOR в рамках выступления 27 февраля в L'Olympia, Париж, Франция, для исполнения композиции "Midnight Sun".











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