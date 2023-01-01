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У лидера KREATOR есть идеи для новых песен



В рамках беседы с Metal Roos Mille Petrozza рассказал, в чём секрет того, что последние пластинки KREATOR звучат очень свежо и актуально несмотря на то, что история группы насчитает уже порядка сорока лет:



«Мы не торопимся. В 2017 году вышел альбом "Gods Of Violence", и прошло пять лет с момента выхода альбома "Phantom Antichrist" 2012 года, хотя он был готов на год раньше. Так что мы не выпускаем что-то, если не хотим, — мы держим язык за зубами, если нам нечего сказать. До тех пор, пока мы не уверены в себе, до тех пор, пока у меня не появится куча песен, о которых я думаю: "Не могу дождаться, когда люди услышат эти песни", я не буду выпускать альбом.



Я уже снова начинаю сочинять, и у меня есть подборка новых песен для следующего альбома, который выйдет в 2025 году или около того. Но для меня всегда важно, получаются ли риффы, которые кажутся свежими. Есть ли лирические темы, которые я ещё не обсуждал или не так, как я это обычно делаю, — знаете, есть ли новый ракурс, что-то свежее. Так что для меня это очень важно. И, возможно, именно поэтому мы всё ещё звучим свежо, потому что мы не так часто выпускаем альбомы. Некоторые наши коллеги-металлисты, друзья, иногда выпускают альбомы чуть ли не раз в два года, и это здорово, если это им нравится. А вот в случае с нами это не работает».







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